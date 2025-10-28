У Польщі проросійський депутат попався на крадіжці з IKEA (фото)

Конрад Беркович із політичної коаліції "Конфедерація свободи і незалежності" опинився в центрі скандалу після того, як не оплатив товари в магазині IKEA у Кракові.

Чоловіка, який ніс неоплачене кухонне приладдя на суму 400 злотих, затримала охорона магазину, викликавши поліцію, повідомляє RMF FM.

Перевіривши документи, правоохоронці оштрафували його на 500 злотих, які той одразу ж заплатив, повернувши товари на місце. У спілкуванні з поліцією Беркович не говорив про свою партійну приналежність.

Ситуація не залишилася осторонь уваги польських політиків. На неї відреагував навіть Дональд Туск, прем'єр-міністр країни.

"Один із лідерів Конфедерації, Беркович, був спійманий під час спроби крадіжки з IKEA. Не так багато порівняно з ПіС (PiS, партія "Право і справедливість"), але з чогось же треба починати", — написав він у Х.

Відео дня

Заступник Туска Роман Гертих теж відпустив уїдливість у бік депутата:

"Якби я був Менценом (лідер партії "Нова надія" і один із лідерів Конфедерації свободи і незалежності), інформація про те, що його заступник потайки краде сковорідку і рушники, мене б дуже стривожила. Що він збирався робити з цими сковорідкою і рушниками? Чи врятувала служба безпеки IKEA життя президента "Нової надії", спіймавши потенційного зловмисника?"

Він навіть створив тег #PatelniaMentzena, що перекладається як сковорідка Менцена.

Зі свого боку Славомір Менцен виступив на захист колеги.

"Конрад Беркович робив великі покупки в IKEA. Він розплачувався на касі самообслуговування в навушниках. Менша частина багатьох товарів до нього не дійшла, і він цього не почув через навушники. Він одразу ж заплатив штраф, не скориставшись імунітетом", — заявив лідер Конфедерації.

Він додав, що нерозумно перетворювати цю "очевидну помилку" на спробу крадіжки".

"А нападки на нього з боку політиків, відповідальних за багатомільйонні розкрадання, просто ганебні", — підкреслив Менцен.

Не став мовчати і сам фігурант скандалу. Беркович пояснив, що був у навушниках і не почув, що якісь із товарів не просканувалися. Він також накинувся на Гертиха:

"Я розумію, що ви теж були в навушниках під час скандалу з Полнордом, здійснили купу транзакцій і не помітили той один підозрілий із 60 галонів? Тому що, якби ви були як я сьогодні на касі самообслуговування в меблевому магазині, я б повернув вам залишки вашої честі".

Конрад Берковіц не став терпіти насмішок у свій бік Фото: Getty

Дісталося від нього і Туску.

"Одна справа забути щось просканувати на касі самообслуговування в меблевому магазині, будучи в навушниках і здійснюючи купу покупок, і зовсім інша — позбавити поляків заощаджень у скандалі з Amber Gold. Ти, брехливий цинік, останній, хто може звинуватити когось у "крадіжці", — написав Беркович.

Зазначимо, що польську політичну коаліцію "Конфедерація свободи і незалежності" часто називають проросійською через її антиукраїнську риторику, євроскептицизм і негативне ставлення до деяких питань співпраці з Україною. Вона об'єднує партії ультраправого та правопопулістського спрямування.

Представники цієї коаліції, зокрема, Гжегож Браун, відомі своїми антиукраїнськими висловлюваннями, включно з вимогами скасувати соціальні виплати для українських дітей, припинити видавання дозволів на проживання та громадянство для українців, а також примусово полонізувати українських дітей.

Нагадаємо, у народного депутата вкрали ГАЗ, на якому він захищав Гостинний двір.

Також повідомлялося, що два ексдепутати в Одесі вкрали 32 баржі.