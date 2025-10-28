В Польше пророссийский депутат попался на краже из IKEA (фото)

Конрад Беркович из политической коалиции "Конфедерация свободы и независимости" оказался в центре скандала после того, как не оплатил товары в магазине IKEA в Кракове.

Мужчину, который нес неоплаченные кухонные принадлежности на сумму 400 злотых, задержала охрана магазина, вызвав полицию, сообщает RMF FM.

Проверив документы, правоохранители оштрафовали его на 500 злотых, которые тот сразу же заплатил, вернув товары на место. В общении с полицией Беркович не говорил о своей партийной принадлежности.

Ситуация не осталась в стороне от внимания польских политиков. На нее отреагировал даже Дональд Туск, премьер—министр страны.

"Один из лидеров Конфедерации, Беркович, был пойман при попытке кражи из IKEA. Не так много по сравнению с ПиС (PiS, партия "Право и справедливость"), но с чего-то же надо начинать", – написал он в Х.

Заместитель Туска Роман Гертых тоже отпустил колкость в сторону провинившегося депутата:

"Если бы я был Менценом (лидер партии "Новая надежда" и один из лидеров Конфедерации свободы и независимости), информация о том, что его заместитель тайком ворует сковороду и полотенца, меня бы сильно встревожила. Что он собирался делать с этими сковородой и полотенцами? Спасла ли служба безопасности IKEA жизнь президента "Новой надежды", поймав потенциального злоумышленника?"

Он даже создал тэг #PatelniaMentzena, что переводится как сковородка Менцена.

В свою очередь Славомир Менцен выступил в защиту коллеги.

"Конрад Беркович делал крупные покупки в IKEA. Он расплачивался на кассе самообслуживания в наушниках. Меньшая часть многих товаров до него не дошла, и он этого не услышал из-за наушников. Он сразу же заплатил штраф, не воспользовавшись иммунитетом", — заявил лидер Конфедерации.

Он добавил, что глупо превращать эту "очевидную ошибку" в попытку кражи".

"А нападки на него со стороны политиков, ответственных за многомиллионные хищения, просто позорны", — подчеркнул Менцен.

Не стал молчать и сам фигурант скандала. Беркович объяснил, что был в наушниках и не услышал, что какие-то из товаров не просканировались. Он также набросился на Гертыха:

"Я понимаю, что вы тоже были в наушниках во время скандала с Полнордом, совершили кучу транзакций и не заметили тот один подозрительный из 60 галлонов? Потому что, если бы вы были как я сегодня на кассе самообслуживания в мебельном магазине, я бы вернул вам остатки вашей чести".

Конрад Берковиц не стал терпеть насмешек в свою сторону Фото: Getty

Досталось от него и Туску.

"Одно дело забыть что-то просканировать на кассе самообслуживания в мебельном магазине, будучи в наушниках и совершая кучу покупок, и совсем другое — лишить поляков сбережений в скандале с Amber Gold. Ты, лживый циник, последний, кто может обвинить кого-либо в "воровстве"", — написал Беркович.

Отметим, что польскую политическую коалицию "Конфедерация свободы и независимости" часто называют пророссийской из-за ее антиукраинской риторики, евроскептицизма и негативного отношения к некоторым вопросам сотрудничества с Украиной. Она объединяет партии ультраправого и правопопулистского толка.

Представители этой коалиции, в частности, Гжегож Браун, известны своими антиукраинскими высказываниями, включая требования отменить социальные выплаты для украинских детей, прекратить выдачу разрешений на проживание и гражданство для украинцев, а также принудительно полонизировать украинских детей.

