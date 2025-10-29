В США сбежали лабораторные обезьяны: полиция предупредила о риске заражения вирусами (видео)

28 октября в США произошла авария, в результате которой из грузовика сбежали лабораторные обезьяны. В Департаменте шерифа округа Джаспер заявили, что животные агрессивны к людям и переносят гепатит C, герпес и COVID.

Несколько обезьян, которых перевозили из Университета Тулейн, оказались на свободе из-за того, что перевернулся грузовик. Об этом заявили 28 октября американские правоохранители.

"Не подходите к обезьянам, если увидите одну. Звоните 911. Они действительно представляют потенциальные угрозы здоровью и являются агрессивными", — отметили в ведомстве.

Впоследствии в Департаменте шерифа уточнили, что представители Тулейна "смогли попасть внутрь грузовика и правильно подсчитали". Выяснилось, что сбежали три обезьяны. Все, кроме одной, были уничтожены. С правоохранителями объединили усилия специалисты Департамента дикой природы и рыболовства Миссисипи.

"Продолжаем искать единственную обезьяну, которая до сих пор на свободе", — передала пресс-служба.

Фото, сделанное правоохранителями на месте событий Фото: Соцсети

В ведомстве предупредили, что обезьяны весят примерно 18 килограммов и "агрессивны к людям", а также переносят гепатит C, герпес и COVID. Университет пообещал отправить собственную команду, чтобы забрать животных, которые остались в клетках.

В The Guardian передали, что представитель Тулейна Эндрю Яун отрицает информацию о том, что обезьяны заражены вирусами. По его словам, приматы "предоставляются другим исследовательским организациям для продвижения научных открытий" и не являются инфекционными.

"Мы активно сотрудничаем с местными органами власти и пришлем команду экспертов по уходу за животными, чтобы оказать необходимую помощь", — добавил представитель частного исследовательского университета.

В Департаменте шерифа ответили, что местные правоохранители получили информацию об угрозе для людей от обезьян-беглецов от водителя грузовика. Чолдовик предупредил, что животные опасны и призвал работать с ними в средствах индивидуальной защиты.

