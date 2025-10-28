Стихотворение от "королевы детективов": первую публикацию Агаты Кристи нашли спустя 120 лет (фото)

Долгое время первой публикацией известной английской писательницы Агаты Кристи считался роман "Таинственное приключение в Стайлзе". Сама автор вспоминала о стихотворении, написанном ею еще в детстве, но отыскать его удалось лишь спустя 120 лет после публикации.

Поклонник Кристи Джеймс Бернтал-Хукер и его муж Алан раскрыли загадку от "королевы детективов", с которой не могли справиться более века. Они нашли в архиве местную лондонскую газету от 1905 года, в которой было опубликовано стихотворение "Паровая машина против электричества". Об этом говорится в материале The Times.

Тайна настоящей первой публикации писательницы так долго не была раскрыта из-за созданной ею же путаницы. Она упоминала в автобиографии, что написала в детстве стихотворение. Однако постоянные поиски этой работы были тщетными вплоть до сентября 2025 года. Только тогда выяснилось, что Кристи неправильно помнила свой возраст на момент первой публикации и спутала электрический поезд с трамваем.

"Я был совершенно поражен. (...) Это замечательно: блестяще мило и игриво, и показывает, какую веселую поэзию она читала в детстве. И оно демонстрирует здоровый цинизм в отношении прогресса, который сохранялся на протяжении всей ее карьеры", — заметил Бернтал-Хукер.

"Королева детективов" утверждала, что написала стихотворение в 11 лет, хотя на самом деле ей было 14. Стихотворение было опубликовано 8 июля 1905 года.

"Молодой автор прислал нам следующий рифмованный комментарий относительно поломки электрических поездов в минувшую субботу", — написали тогда в газете.

Стихотворение было подписано А. М. Миллером. Первая строфа начиналась так: "Когда впервые электрические поезда тронулись / Во всей своей красной красе / Все было хорошо: но к концу дня / Все изменилось". Супруги, которым удалось раскрыть 120-летнюю загадку, получили от наследника разрешение на публикацию. Внук писательницы Мэтью Причард заявил, что "восхищен" находкой.

Стихотворение, написанное Агатой Кристи в подростковом возрасте и опубликованное под псевдонимом. Фото: The Times

На тот момент, когда Кристи отправила стихотворение в Middlesex County Times и Ealing and Hanwell Post, она проживала вместе с "тетей-бабушкой" Маргарет Миллер на западе Лондона. Известно, что она активно использовала псевдонимы, и это затрудняло поиск ее ранних произведений.

Также Бернтал-Хукер отыскал работы, которые писательница присылала в различные поэтические издания до 1920 года, когда был опубликован роман "Таинственное приключение в Стайлзе", в котором впервые появился Эркюль Пуаро. Несмотря на то, что "королева детективов" известна своей прозой, она опубликовала два сборника стихов за свою карьеру — "Дорога грез" в 1925 году и "Стихи" в 1973 году.

Поклонник Кристи рассказал, что в ранних ее стихах чувствуется влияние "игривого ритма" двух ее любимых писателей — Льюиса Кэрролла и Эдварда Лира. Однако, по его словам, стихи демонстрировали талант романистки, хотя "ее сильной стороной, бесспорно, была проза".

