В топе книг Педро Паскаля оказались русские писатели: украинцы отреагировали (видео)
Американский актер Педро Паскаль рассказал, книги каких писателей являются для него самыми важными.
В ролике, записанном специально для немецкой писательницы, коуча и блогера Ванессы Гербет, 50-летняя звезда Голливуда на первое место среди любимого чтива поставил книги русских писателей: "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а на второе — "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.
Остальные места в списке заняли представители "классической литературы":
- "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте;
- "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса;
- "К востоку от рая" Джона Стейнбека;
- "Волшебная гора" Томаса Манна.
Украинцы отреагировали на литературные пристрастия актера, отметив, что после этого признания Педро Паскаль для многих просто умер.
В то же время в соцсети констатируют, что в Голливуде любят русскую литературу, которую там совершенно не связывают ни с войной в Украине, ни с Владимиром Путиным.
Напомним, что на украинской таможне у жителя Львовской области изъяли 34 экземпляра книг, напечатанных в Российской Федерации. Среди них были и произведения русского писателя Федора Достоевского, в частности — "Идиот" и "Преступление и наказание".
Также Фокус писал, что украинское издательство "КСД" попало в скандал из-за анонса книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской.