В топе книг Педро Паскаля оказались русские писатели: украинцы отреагировали (видео)

Американский актер Педро Паскаль рассказал, книги каких писателей являются для него самыми важными.

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В ролике, записанном специально для немецкой писательницы, коуча и блогера Ванессы Гербет, 50-летняя звезда Голливуда на первое место среди любимого чтива поставил книги русских писателей: "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а на второе — "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Остальные места в списке заняли представители "классической литературы":

"Джейн Эйр" Шарлотты Бронте;

"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса;

"К востоку от рая" Джона Стейнбека;

"Волшебная гора" Томаса Манна.

Украинцы отреагировали на литературные пристрастия актера, отметив, что после этого признания Педро Паскаль для многих просто умер.

Реакция на выбор книг Педро Паскалем Фото: Соцсети

Украинцы считают, что Педро Паскалю нужно прочитать Сорокина Фото: Соцсети

Педро Паскаль для многих украинцев умер Фото: Соцсети

Украинцы розачарованы вкусом Паскаля Фото: скриншот

Пост в соцсети

Реакция украинцев Фото: скриншот

В то же время в соцсети констатируют, что в Голливуде любят русскую литературу, которую там совершенно не связывают ни с войной в Украине, ни с Владимиром Путиным.

Напомним, что на украинской таможне у жителя Львовской области изъяли 34 экземпляра книг, напечатанных в Российской Федерации. Среди них были и произведения русского писателя Федора Достоевского, в частности — "Идиот" и "Преступление и наказание".

Также Фокус писал, что украинское издательство "КСД" попало в скандал из-за анонса книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской.