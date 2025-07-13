Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

В топе книг Педро Паскаля оказались русские писатели: украинцы отреагировали (видео)

Педро Паскаль любит Достоевского и Булгакова
Педро Паскаль | Фото: скриншот

Американский актер Педро Паскаль рассказал, книги каких писателей являются для него самыми важными.

Related video

В ролике, записанном специально для немецкой писательницы, коуча и блогера Ванессы Гербет, 50-летняя звезда Голливуда на первое место среди любимого чтива поставил книги русских писателей: "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а на второе — "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Остальные места в списке заняли представители "классической литературы":

  • "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте;
  • "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса;
  • "К востоку от рая" Джона Стейнбека;
  • "Волшебная гора" Томаса Манна.

Украинцы отреагировали на литературные пристрастия актера, отметив, что после этого признания Педро Паскаль для многих просто умер.

книги
Реакция на выбор книг Педро Паскалем
Фото: Соцсети
книги
Украинцы считают, что Педро Паскалю нужно прочитать Сорокина
Фото: Соцсети
педро паскаль
Педро Паскаль для многих украинцев умер
Фото: Соцсети
соцсети
Украинцы розачарованы вкусом Паскаля
Фото: скриншот
Пост в соцсети
Пост в соцсети
соцсети
Реакция украинцев
Фото: скриншот

В то же время в соцсети констатируют, что в Голливуде любят русскую литературу, которую там совершенно не связывают ни с войной в Украине, ни с Владимиром Путиным.

Напомним, что на украинской таможне у жителя Львовской области изъяли 34 экземпляра книг, напечатанных в Российской Федерации. Среди них были и произведения русского писателя Федора Достоевского, в частности — "Идиот" и "Преступление и наказание".

Также Фокус писал, что украинское издательство "КСД" попало в скандал из-за анонса книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской.