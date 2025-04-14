Вместе с "Идиотом" Достоевского: житель Львовщины вез из Польши груз российских книг

Работники украинской таможни изъяли у жителя Львовской области более трех десятков книг, напечатанных в Российской Федерации.

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Об этом сообщает Львовская таможня в Facebook.

Мужчина направлялся в Украину через пункт пропуска "Шегини — Медика". Во время осмотра его автомобиля Renault Master таможенники обнаружили 34 экземпляра русской литературы. Среди них были и произведения русского писателя Федора Достоевского, в частности — "Идиот" и "Преступление и наказание".

В Украину запрещено ввозить издательскую продукцию РФ, Беларуси и ВОТ Фото: Державна митна служба України Мужчина пытался ввезти в Украину книги российских писателей Фото: Державна митна служба України

"Возвращение из Польши обернулось для 42-летнего жителя Львовщины настоящим "Преступлением и наказанием", — пошутили работники таможни.

И напомнили, что в Украину запрещено ввозить издательскую продукцию с территории России, ее сателлитки Беларуси, а также временно оккупированных территорий Украины.

Еще Львовская таможня сообщила о подобном инциденте в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне". Накануне, 13 апреля, во время осмотра машины BMW, за рулем которой была 42-летняя жительница Хмельницкого, таможенники обнаружили более сотни почтовых марок времен СССР и Чехословакии. Разрешительных документов на перемещение марок через государственную границу у женщины не было — но такое разрешение не требуется только в том случае, если почтовые марки были выпущены после 1991 года (а в этом случае крайней датой был 1980 год).

Таможенники изъяли почтовые марки времен СССР Фото: Державна митна служба України Сотрудники Львовской таможни изъяли почтовые марки Жительница Хмельницкой области пыталась провезти через границу марки без соответствующего довзолу Львовские таможенники изъяли более сотни почтовых марок времен СССР Таможенники изъяли более сотни марок в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне"

Напомним, до этого гражданин Молдовы пытался вывезти из Литвы в Беларусь церковный колокол — вероятно, похищенный на территории Украины.

Ранее в Германии работники таможни обнаружили в посылках, прибывших из Индонезии, несколько больших змей.