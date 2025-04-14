Вместе с "Идиотом" Достоевского: житель Львовщины вез из Польши груз российских книг
Работники украинской таможни изъяли у жителя Львовской области более трех десятков книг, напечатанных в Российской Федерации.
Об этом сообщает Львовская таможня в Facebook.
Мужчина направлялся в Украину через пункт пропуска "Шегини — Медика". Во время осмотра его автомобиля Renault Master таможенники обнаружили 34 экземпляра русской литературы. Среди них были и произведения русского писателя Федора Достоевского, в частности — "Идиот" и "Преступление и наказание".
"Возвращение из Польши обернулось для 42-летнего жителя Львовщины настоящим "Преступлением и наказанием", — пошутили работники таможни.
И напомнили, что в Украину запрещено ввозить издательскую продукцию с территории России, ее сателлитки Беларуси, а также временно оккупированных территорий Украины.
Еще Львовская таможня сообщила о подобном инциденте в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне". Накануне, 13 апреля, во время осмотра машины BMW, за рулем которой была 42-летняя жительница Хмельницкого, таможенники обнаружили более сотни почтовых марок времен СССР и Чехословакии. Разрешительных документов на перемещение марок через государственную границу у женщины не было — но такое разрешение не требуется только в том случае, если почтовые марки были выпущены после 1991 года (а в этом случае крайней датой был 1980 год).
Напомним, до этого гражданин Молдовы пытался вывезти из Литвы в Беларусь церковный колокол — вероятно, похищенный на территории Украины.
Ранее в Германии работники таможни обнаружили в посылках, прибывших из Индонезии, несколько больших змей.