Разом з "Ідіотом" Достоєвського: мешканець Львівщини віз з Польщі вантаж російських книжок

Працівники української митниці вилучили в жителя Львівської області понад три десятки книжок, надрукованих у Російській Федерації.

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Про це повідомляє Львівська митниця у Facebook.

Чоловік прямував до України через пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час огляду його автівки Renault Master митники виявили 34 примірники російської літератури. Серед них були і твори російського письменника Федора Достоєвського, зокрема — "Ідіот" та "Злочин і кара".

В Україну заборонено ввозити видавничу продукцію РФ, Білорусі та ТОТ Фото: Державна митна служба України Чоловік намагався ввезти в Україну книги російських письменників Фото: Державна митна служба України

"Повернення із Польщі обернулося для 42-річного мешканця Львівщини справжнім "Преступлением и наказанием", — пожартували працівники митниці.

І нагадали, що в Україну заборонено ввозити видавничу продукцію з території Росії, її сателітки Білорусі, а також тимчасово окупованих територій України.

Ще Львівська митниця повідомила про подібний інцидент в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне". Напередодні, 13 квітня, під час огляду машини BMW, за кермом якої була 42-річна жителька Хмельницького, митники виявили понад сотню поштових марок часів СРСР і Чехословаччини. Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у жінки не було — але такий дозвіл не є потрібним лише в тому разі, якщо поштові марки були випущені після 1991 року (а в цьому випадку крайньою датою був 1980 рік).

Митники вилучили поштові марки часів СРСР Фото: Державна митна служба України Співробітники Львівської митниці вилучили поштові марки Жителька Хмельниччини намагалася провезти через кордон марки без відповідного довзолу Львівські митники вилучили понад сотню поштових марок часів СРСР Митники вилучили понад сотню марок в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне"

Нагадаємо, до цього громадянин Молдови намагався вивезти з Литви в Білорусь церковний дзвін — ймовірно, викрадений на території України.

Раніше у Німеччині працівники митниці виявили у посилках, які прибули з Індонезії, кілька великих змій.