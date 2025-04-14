Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Разом з "Ідіотом" Достоєвського: мешканець Львівщини віз з Польщі вантаж російських книжок

російські книжки, книжки РФ, книжки російською, російська література, Львівська митниця
Фото: Державна митна служба України | Співробітники Львівської митниці вилучили 34 російські книжки у чоловіка на пункті пропуску "Шегині – Медика"

Працівники української митниці вилучили в жителя Львівської області понад три десятки книжок, надрукованих у Російській Федерації.

Related video

Про це повідомляє Львівська митниця у Facebook.

Чоловік прямував до України через пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час огляду його автівки Renault Master митники виявили 34 примірники російської літератури. Серед них були і твори російського письменника Федора Достоєвського, зокрема — "Ідіот" та "Злочин і кара".

російські книжки, книжки РФ, книжки російською, російська література, Львівська митниця Fullscreen
В Україну заборонено ввозити видавничу продукцію РФ, Білорусі та ТОТ
Фото: Державна митна служба України
російські книжки, книжки РФ, книжки російською, російська література, Львівська митниця, Достоєвський, Ідіот Fullscreen
Чоловік намагався ввезти в Україну книги російських письменників
Фото: Державна митна служба України

"Повернення із Польщі обернулося для 42-річного мешканця Львівщини справжнім "Преступлением и наказанием", — пожартували працівники митниці.

І нагадали, що в Україну заборонено ввозити видавничу продукцію з території Росії, її сателітки Білорусі, а також тимчасово окупованих територій України.

Ще Львівська митниця повідомила про подібний інцидент в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне". Напередодні, 13 квітня, під час огляду машини BMW, за кермом якої була 42-річна жителька Хмельницького, митники виявили понад сотню поштових марок часів СРСР і Чехословаччини. Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у жінки не було — але такий дозвіл не є потрібним лише в тому разі, якщо поштові марки були випущені після 1991 року (а в цьому випадку крайньою датою був 1980 рік).

митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини Fullscreen
Митники вилучили поштові марки часів СРСР
Фото: Державна митна служба України
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини Fullscreen
Співробітники Львівської митниці вилучили поштові марки
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини Fullscreen
Жителька Хмельниччини намагалася провезти через кордон марки без відповідного довзолу
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини Fullscreen
Львівські митники вилучили понад сотню поштових марок часів СРСР
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини Fullscreen
Митники вилучили понад сотню марок в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне"
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини
митна служба, поштові марки, марки СРСР, марки Чехословаччини

Нагадаємо, до цього громадянин Молдови намагався вивезти з Литви в Білорусь церковний дзвін — ймовірно, викрадений на території України.

Раніше у Німеччині працівники митниці виявили у посилках, які прибули з Індонезії, кілька великих змій.