Разом з "Ідіотом" Достоєвського: мешканець Львівщини віз з Польщі вантаж російських книжок
Працівники української митниці вилучили в жителя Львівської області понад три десятки книжок, надрукованих у Російській Федерації.
Про це повідомляє Львівська митниця у Facebook.
Чоловік прямував до України через пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час огляду його автівки Renault Master митники виявили 34 примірники російської літератури. Серед них були і твори російського письменника Федора Достоєвського, зокрема — "Ідіот" та "Злочин і кара".
"Повернення із Польщі обернулося для 42-річного мешканця Львівщини справжнім "Преступлением и наказанием", — пожартували працівники митниці.
І нагадали, що в Україну заборонено ввозити видавничу продукцію з території Росії, її сателітки Білорусі, а також тимчасово окупованих територій України.
Ще Львівська митниця повідомила про подібний інцидент в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне". Напередодні, 13 квітня, під час огляду машини BMW, за кермом якої була 42-річна жителька Хмельницького, митники виявили понад сотню поштових марок часів СРСР і Чехословаччини. Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у жінки не було — але такий дозвіл не є потрібним лише в тому разі, якщо поштові марки були випущені після 1991 року (а в цьому випадку крайньою датою був 1980 рік).
Нагадаємо, до цього громадянин Молдови намагався вивезти з Литви в Білорусь церковний дзвін — ймовірно, викрадений на території України.
Раніше у Німеччині працівники митниці виявили у посилках, які прибули з Індонезії, кілька великих змій.