Могли вкрасти в Україні: литовські митники вилучили дзвін, який таємно везли в Білорусь

Церковний дзвін вагою 260 кг було загорнуто в ганчірки і заховано в мікроавтобусі. Його віз громадянин Молдови.

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Про це повідомляє LRT.

Церковний дзвін вилучили ще 16 березня на контрольно-пропускному пункті Шальчинінкай. Громадянин Республіки Молдова повідомив митникам, що нічого забороненого і такого, що підлягає декларуванню, у нього немає. Однак після огляду автомобіля митники виявили всередині несподівану знахідку — церковний дзвін, захований під сумками.

На кордоні Білорусі та Литви виявили церковний дзвін Фото: LRT

Водій не зміг надати жодних документів, які б підтверджували походження та приналежність дзвону, заявивши, що не знав про необхідність таких документів.

Підозрюючи, що це може бути об'єкт культурної спадщини, можливо, викрадений на території України, митники вилучили дзвін і відправили його в Департамент культурної спадщини. Тим паче, що, судячи з написів на дзвоні, він може бути відлитий на честь православного святого XVII століття, митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра Могили.

Водій, коли зрозумів, що дзвін у нього заберуть, зізнався, що віз його з російського міста Подольськ через Білорусь і Литву до Молдови на прохання Патріархів Кирила і Миколая.

8 квітня співробітники литовської митниці повідомили, що отримали висновок фахівців Департаменту культурної спадщини про те, що церковний дзвін вагою 260 кілограмів, контрабандно провезений через Литву громадянином Молдови, не має історичної та культурної цінності.

"Вільнюська територіальна митниця отримала висновок спеціалістів Департаменту культурної спадщини про те, що вилучений дзвін є сучасним і не має історичної або культурної цінності для Литви", — повідомив представник Кримінальної митної служби Гедімінас Кулікаускас.

За його словами, на дзвоні є медальйони з релігійною символікою, а також написи румунською мовою з датою 2024 року.

За словами представника Митної кримінальної служби, дзвін важить 260 кілограмів, має висоту 80 сантиметрів і діаметр 77 сантиметрів, виготовлений із бронзи, а його вартість становить понад 6 тисяч євро. Незабаром дзвін буде конфісковано, і митники ухвалять рішення про його долю.

А громадянину Молдови, який перевозив дзвін, буде складено протокол про адміністративне правопорушення за контрабанду, і йому загрожує штраф до 6 тисяч євро.

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