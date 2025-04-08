Могли украсть в Украине: литовские таможенники изъяли колокол, который тайно везли в Беларусь

Церковный колокол весом в 260 кг был завернут в тряпки и спрятан в микроавтобусе. Его вез гражданин Молдовы.

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Об этом сообщает LRT.

Церковный колокол изъяли еще 16 марта на контрольно-пропускном пункте Шальчининкай. Гражданин Республики Молдова сообщил таможенникам, что ничего запрещенного и подлежащего декларированию у него нет. Однако после осмотра автомобиля таможенники обнаружили внутри неожиданную находку — церковный колокол, спрятанный под сумками.

На границе Беларуси и Литвы обнаружили церковный колокол Фото: LRT

Водитель не смог предоставить никаких документов, подтверждающих происхождение и принадлежность колокола, заявив, что не знал о необходимости таких документов.

Подозревая, что это может быть объект культурного наследия, возможно, похищенный на территории Украины, таможенники изъяли колокол и отправили его в Департамент культурного наследия. Тем более, что, судя по надписям на колоколе, он может быть отлит в честь православного святого XVII века, митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра Могилы.

Водитель, когда понял, что колокол у него заберут, признался, что вез его из российского города Подольск через Беларусь и Литву в Молдову по просьбе Патриархов Кирилла и Николая.

8 апреля сотрудники литовской таможни сообщили, что получили заключение специалистов Департамента культурного наследия о том, что церковный колокол весом 260 килограммов, контрабандно провезенный через Литву гражданином Молдовы, не имеет исторической и культурной ценности.

"Вильнюсская территориальная таможня получила заключение специалистов Департамента культурного наследия о том, что изъятый ​​колокол является современным и не имеет исторической или культурной ценности для Литвы", — сообщил представитель Криминальной таможенной службы Гедиминас Куликаускас.

По его словам, на колоколе имеются медальоны с религиозной символикой, а также надписи на румынском языке с датой 2024 года.

По словам представителя Таможенной криминальной службы, колокол весит 260 килограммов, имеет высоту 80 сантиметров и диаметр 77 сантиметров, изготовлен из бронзы, а его стоимость составляет более 6 тысяч евро. Вскоре колокол будет конфискован, и таможенники примут решение о его судьбе.

А гражданину Молдовы, перевозившему колокол, будет составлен протокол об административном правонарушении за контрабанду, и ему грозит штраф до 6 тысяч евро.

Напомним, ранее в Украине наложили арест на винтажный седан Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года. Роскошное авто завезли из-за границы незаконно.