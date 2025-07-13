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Стиль життя

У топі книг Педро Паскаля опинилися російські письменники: українці відреагували (відео)

Педро Паскаль любить Достоєвського і Булгакова
Педро Паскаль | Фото: скриншот

Американський актор Педро Паскаль розповів, книги яких письменників є для нього найважливішими.

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У ролику, записаному спеціально для німецької письменниці, коуча і блогерки Ванесси Гербет, 50-річна зірка Голлівуду на перше місце серед улюбленого чтива поставив книжки російських письменників: "Злочин і покарання" Федора Достоєвського, а на друге — "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.

Решту місць у списку посіли представники "класичної літератури":

  • "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте;
  • "Сто років самотності" Габріеля Гарсія Маркеса;
  • "На схід від раю" Джона Стейнбека;
  • "Чарівна гора" Томаса Манна.

Українці відреагували на літературні вподобання актора, зазначивши, що після цього зізнання Педро Паскаль для багатьох просто помер.

книги
Реакція на вибір книг Педро Паскалем
Фото: Соцсети
книги
Українці вважають, що Педро Паскалю потрібно прочитати Сорокіна
Фото: Соцсети
педро паскаль
Педро Паскаль для багатьох українців помер
Фото: Соцсети
соцмережі
Українці розчаровані смаком Паскаля
Фото: скриншот
Пост у соцмережі
Пост у соцмережі
соцмережі
Реакція українців
Фото: скриншот

Водночас у соцмережі констатують, що в Голлівуді люблять російську літературу, яку там абсолютно не пов'язують ані з війною в Україні, ані з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що на українській митниці в жителя Львівської області вилучили 34 примірники книг, надрукованих у Російській Федерації. Серед них були й твори російського письменника Федора Достоєвського, зокрема — "Ідіот" та "Злочин і кара".

Також Фокус писав, що українське видавництво "КСД" потрапило в скандал через анонс книги авторки Софі Ларк, яка надихається російською мафією і написала роман про майже повну тезку першої леді Олени Зеленської.