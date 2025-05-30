Видавництво КСД — у центрі скандалу через переклад проросійської авторки: що сталося (фото)

Українське видавництво КСД втрапило у скандал через анонс новинки — книжки авторки Софі Ларк, яка надихається російською мафією та написала роман про майже повну тезку першої леді Олени Зеленської. Після хвилі критики, яку спочатку намагалися блокувати, видавці заявили, що не є цензорами.

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Книжка фігурувала в анонсах на червень, але, очевидно, згодом її з публікації видалили.

Зображення з анонсом "Брутального принца" Фото: КСД

Хвиля критики накрила видавництво через переклад роману "Брутальний принц" письменниці Софі Ларк. Читачам обіцяли тропи "від ворогів до коханців" та "шлюб за домовленістю", жанр — дарк-роман, з віковим обмеженням 18+.

Попри те, що з публікації, очевидно, прибрали зображення з анонсом цієї книги, велика кількість коментарів стосуються саме неї. Українці закликають не видавати новинку та зняти її з продажу, а саме видавництво звинувачують у відсутності цінностей і блокуванні користувачів за критику.

Коментарі обурених українців під постом з анонсами Фото: колаж Фокус

На те, що Ларк є прихильницею Росії, звернула увагу авторка блогу "Алінарія про книжки". Зокрема, вона пояснила, що авторству Ларк належить книжка "Іван" про російську мафію й впливову родину Петрових. Загалом ця серія включає 8 книжок, які називаються чоловічими іменами, в тому числі "Роман" та "Антон". В одній з цитат стверджується, що борщ — це "частина російського життя".

В одній з частин згадується незаконний міст на захоплений Росією Крим. У книжці ж 2022 року "Анастасія" розповідається про часи Російської імперії, згадується поділ земель України та міститься заклик до "вбивства козаків". Наприкінці твору автора визнала напад РФ, але заявила про "конфлікт, коріння якого сягає сотень років у минуле".

Окрему увагу блогерка приділила книжці "Монарх", в якій йдеться про українку. У дарк-романі є персонажка зі Львова Елена Зеленська, яка так прагне виїзду за кордон, що погоджується вийти заміж наосліп. Повітря на батьківщині героїні при цьому пахне дизелем та димом, своїх земляків з невідомої причини вона вважає нездатними робити публічні компліменти, а зима у Львові порівнюється з сибірськими морозами.

Обурення читачів вилилось в інші соцмережі, зокрема безліч присвячених цьому постів можна знайти у Threads. Українці закликають ставити книжці погані оцінки й не купувати нічого від КСД, звинувачують у мовчанні книжкових блогерів з великою аудиторією, скаржаться на блокування за критику. Повідомляється, що учасників чату від видавництва для спілкування про книжки обмежили лише одним коментарем на 15 хвилин.

Критика КСД у соцмережі Threads Фото: колаж Фокус

Врешті пресслужба КСД відповіла учасникам чату. Читачам подякували за небайдужість і пояснили, що обрали книгу через рейтинг, популярність та відгуки на неї.

"Ми придбали права на видання ще на початку 2024 року — тоді не йшлося про новий роман авторки, і ми не мали інформації, яка стала відомою пізніше. На жаль, тема "р**ні" сьогодні зʼявляється в багатьох книжках — часто це результат поширених стереотипів. У таких випадках ми додаємо відповідний дисклеймер на початку книги. (…) Ми шукаємо інформацію і робимо це так добре, як можемо, але не є в цензуруванні профі й не можемо це покладати в основу своєї діяльності", — заявили у видавництві.

КСД відреагували у чаті Фото: колаж Фокус

Видавці запевнили, що звернулись до Ларк за поясненнями щодо її поглядів, але поки продовжують виконувати умови контракту. Читачів запевнили, що мають проукраїнську позицію та не розділяють інших, а фактів про відмінні погляди у письменниці нібито "зараз немає".

Однак з сайту КСД "зник" скандальний роман, а сторінка авторки залишається порожньою. Тим часом читачі почали звертатись до книгарень з закликами не поширювати новинку. Відповідь вже дала київська книгарня Readeat, запевнивши, що на їхніх полицях творчості Ларк не буде.

Коментар Readeat щодо новинки "Брутальний принц" Фото: Скриншот

В іншій книзі письменниці виявили цитату про "обіцянку побачити українців мертвими". Загалом критика видавництва продовжилася навіть після коментаря, адже було заявлено, що дата виходу роману "Брутальний принц" залишається незмінною.

Видалення анонсу не зупинило хвилю критики КСД Фото: колаж Фокус

На скандал відреагувала й українська письменниця Катерина Самойленко, чия серія "Двоповня" виходить у КСД.

"Що я можу сказати, це дно", — заявила вона.

Ввечері 29 травня у соцмережах КСД з’явилась офіційна заява щодо ситуації. Цього разу у видавництві повідомили, що все ж відкладають випуск анонсованої новинки.

"Наразі ми розбираємося в ситуації і нам на це потрібен час. Ми очікуємо відповідь від правовласників і авторки щодо їх позиції, щоб прийняти рішення щодо виходу книги", — зазначила пресслужба.

КСД опублікували офіційний коментар Фото: Скриншот

Нагадаємо, українське видавництво "Абрикос" на початку травня ухвалило рішення про знищення усього накладу книжки "Будиночок мрії" через те, що письменниця презентувала твір російською мовою. Сама Юліанна Караман заявила, що її засуджують не за зміст і позицію, назвавши себе "громадянкою вільної та великої країни".

Раніше українська письменниця Леся Воронина втрапила у скандал, назвавши хлопчика з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу". Директорка школи закликала Воронину перепросити за інцидент, який стався на презентації дитячих книжок. Сама ж Воронина пояснила, що не знала про розлад у дитини й зробила йому "різке зауваження" через надто активну поведінку.