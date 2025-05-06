Веде соцмережі російською: українське видавництво знищить наклад книги Юліанни Караман

Видавництво "Абрикос" обурив той факт, що письменниця презентувала книгу російською, а також ре постила дописи читачів із РФ. Видавництво позбавиться книжок "Будиночок мрії", які йому належать, а також припинить співпрацю із авторкою.

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Про це йдеться у дописі видавництва в Instagram.

"Останній день ми уважно спостерігали за реакцією книжкової спільноти на нашу нову книжку "Будиночок мрії". Ми усвідомлюємо свою відповідальність у ситуації, що склалася навколо книжки. Команда видавництва не звернула належної уваги на публічну діяльність авторки, зокрема на мову її комунікації в соцмережах, а також реакції, які ці дописи викликали", — зазначили у видавництві "Абрикос".

Повідомлення видавництва "Абрикос"

За словами представників "Абрикосу", видання книжки здійснювалося на умовах, за якими частина накладу належить видавництву, а частина — самій Юліанні Караман. Наразі знищується наклад, який перебуває у власності видавництва. Продаж книги "Будиночок мрії" призупинять, видалять про неї згадки із соцмереж, а співпрацю із Караман припинять.

Книжка "Будиночок мрії" Юліанни Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

"Ми щиро дякуємо кожному, хто звернув нашу увагу на цю ситуацію. Для нас це — привід ще раз підтвердити нашу позицію. Ми продовжимо працювати з подвоєною обачністю в майбутньому", — додали у видавництві.

Сама Юліанна Караман також прокоментувала ситуацію.

"Я — українка. Я — письменниця. І я маю право на голос. Я думаю та розмовляю двома мовами, тому що я громадянка вільної та великої країни. В Україні сьогодні дуже потрібні добрі, світлі, щирі дитячі книги — ті, що підтримують, дарують віру й тепло. І сьогодні мене засуджують. Не за зміст. Не за позицію. Лише за мову. Я — частина української культури. Навіть якщо мій голос звучить інакше", — написала авторка.

Допис Юліанни Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

Юліанна Караман зазначила, що у Шотландії, де вона зараз живе, вона стала амбасадоркою української культури, адже з 2022 року видає журнал Grace англійською та українською мовами, через який люди за кордоном дізнаються про українську культуру.

Також ситуацію із книжкою прокоментувала художниця Юлія Вайгічева з Херсона, яка створила ілюстрації до "Будиночка мрії". Дівчина розповіла, що працювала над ілюстрація понад шість місяців і дуже раділа, коли книга вийшла у тираж. Її засмутила ситуація, яка склалась.

Коментар художниці Юлії Вайгічевої Фото: Скриншот

"Всі ілюстрації намальовані вручну з великою любов'ю до творчості Юліанни… Зараз це все руйнується через декілька постів якоїсь людини , яка взагалі не знає авторку і її позицію . Мені так шкода , що видавництво настільки знехтувало працею українських творців і вирішило знищити книжки … І це розчаровує", — зізналась художниця.

У коментарях думки розділились, одні вимагали надіслати їм вже замовлені книдки та виступали на захист Юліанни Караман, інші зауважили, що нині для українських митців вести соцмережі російською – неприйнятно. Серед них була і засновниця видавництва дитячої літератури "Муркіт" Анастасія Муравицька. За її словами, Караман написала книжку російською, потім її переклали на українську. І Муравицька наполягала, що на четвертий рік повномасштабної війни вести соцмережі мовою країни-агресорки – неприйнятно.

Хто така Юліанна Караман

Юліанна Караман — українська письменниця та журналістка, родом з Луганщини. Вона написала дев'ять книжок, серед яких роман "І виведе, як світло, правду твою" про сьогоднішні події в Україні та боротьбу за свободу та незалежність. Засновниця журналу Grace, який виходить у Шотландії двома мовами — українською та англійською. У березні 2022 року авторка опублікувала допис, у якому висловила свою позицію щодо війни в Україні та розповіла, як тікала із чоловіком з Донбасу. До 2022 року вони жили у Ворзелі під Києвом.

Письменниця Юліанна Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

Чоловік Юліанни Караман – пастор. У родини троє доньок. Нині вони проживають у Шотландії. Окрім книжок Юліанна продає під своїм брендом парфуми та романтичні сукні.

Письменниця Юліанна Караман з родиною Фото: Instagram Julianna Karaman

Нагадаємо, у січні 2025 року у мовний скандал потрапила акторка Лариса Кадочникова. Її підтримав письменник Василь Сторчак, який перейшов на російську мову у своїх соцмережах.