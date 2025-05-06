Ведет соцсети на русском: украинское издательство уничтожит тираж книги Юлианны Караман

Издательство "Абрикос" возмутил тот факт, что писательница презентовала книгу на русском, а также ре постила сообщения читателей из РФ. Издательство лишится книг "Будиночок мрії", которые ему принадлежат, а также прекратит сотрудничество с автором.

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Об этом говорится в заметке издательства в Instagram.

"Последний день мы внимательно наблюдали за реакцией книжного сообщества на нашу новую книгу "Будиночок мрії". Мы осознаем свою ответственность в ситуации, сложившейся вокруг книги. Команда издательства не обратила должного внимания на публичную деятельность автора, в частности на язык ее коммуникации в соцсетях, а также реакции, которые эти сообщения вызвали", — отметили в издательстве "Абрикос".

Сообщение издательства "Абрикос"

По словам представителей "Абрикоса", издание книги осуществлялось на условиях, по которым часть тиража принадлежит издательству, а часть — самой Юлианне Караман. Сейчас уничтожается тираж, который находится в собственности издательства. Продажа книги "Будиночок мрії" приостановят, удалят о ней упоминания из соцсетей, а сотрудничество с Караман прекратят.

Книга "Домик мечты" Юлианны Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

"Мы искренне благодарим каждого, кто обратил наше внимание на эту ситуацию. Для нас это — повод еще раз подтвердить нашу позицию. Мы продолжим работать с удвоенной осмотрительностью в будущем", — добавили в издательстве.

Сама Юлианна Караман также прокомментировала ситуацию.

"Я — украинка. Я — писательница. И я имею право на голос. Я думаю и говорю на двух языках, потому что я гражданка свободной и великой страны. В Украине сегодня очень нужны добрые, светлые, искренние детские книги — те, что поддерживают, дарят веру и тепло. И сегодня меня осуждают. Не за содержание. Не за позицию. Только за язык. Я — часть украинской культуры. Даже если мой голос звучит иначе", — написала автор.

Сообщение Юлианны Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

Юлианна Караман отметила, что в Шотландии, где она сейчас живет, она стала амбассадором украинской культуры, ведь с 2022 года издает журнал Grace на английском и украинском языках, через который люди за рубежом узнают об украинской культуре.

Также ситуацию с книгой прокомментировала художница Юлия Вайгичева из Херсона, которая создала иллюстрации к "Домику мечты". Девушка рассказала, что работала над иллюстрацией более шести месяцев и очень радовалась, когда книга вышла в тираж. Ее расстроила ситуация, которая сложилась.

Комментарий художницы Юлии Вайгичевой Фото: Скриншот

"Все иллюстрации нарисованы вручную с большой любовью к творчеству Юлианны ... Сейчас это все разрушается из-за нескольких постов какого-то человека, который вообще не знает автора и ее позицию. Мне так жаль, что издательство настолько пренебрегло трудом украинских творцов и решило уничтожить книги ... И это разочаровывает", — призналась художница.

В комментариях мнения разделились, одни требовали прислать им уже заказанные книжки и выступали в защиту Юлианны Караман, другие отметили, что сейчас для украинских художников вести соцсети на русском — неприемлемо. Среди них была и основательница издательства детской литературы "Муркит" Анастасия Муравицкая. По ее словам, Караман написала книгу на русском, потом ее перевели на украинский. И Муравицкая настаивала, что на четвертый год полномасштабной войны вести соцсети на языке страны-агрессора — неприемлемо.

Кто такая Юлианна Караман

Юлианна Караман — украинская писательница и журналистка, родом из Луганщины. Она написала девять книг, среди которых роман "И выведет, как свет, правду твою" о сегодняшних событиях в Украине и борьбе за свободу и независимость. Основательница журнала Grace, который выходит в Шотландии на двух языках — украинском и английском. В марте 2022 года автор опубликовала сообщение, в котором выразила свою позицию относительно войны в Украине и рассказала, как бежала с мужем из Донбасса. До 2022 года они жили в Ворзеле под Киевом.

Писательница Юлианна Караман Фото: Instagram Julianna Karaman

Муж Юлианны Караман — пастор. У семьи трое дочерей. Сейчас они проживают в Шотландии. Кроме книг Юлианна продает под своим брендом духи и романтические платья.

Писательница Юлианна Караман с семьей Фото: Instagram Julianna Karaman

Напомним, в январе 2025 года в языковой скандал попала актриса Лариса Кадочникова. Ее поддержал писатель Василий Сторчак, который перешел на русский язык в своих соцсетях.