Писатель перешел на русский после скандала с Кадочниковой: какая реакция людей и издательства

Часть украинцев раскритиковала заявление писателя Василия Сторчака, который решил вернуться к русскому языку. Сторчак в заявлении обозвал сограждан лицемерами, слишком эмоциональными и склонными к "срачам".

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Писатель Василий Сторчак, который только что выпустил первую книгу "Лютый патриот", публично отказался от украинского языка и вернулся к родному русскому. В качестве причины он назвал отношение украинцев к русскоязычной актрисе Ларисе Кадочниковой. Кроме того, писателю надоело делать вид, что украинское ему близко. Фокус ознакомился с позицией Сторчака, а также отыскал реакцию издательства "Анетты Антоненко" и рядовых украинцев на заявление писателя и вызванный им языковой скандал.

Языковой скандал — заявление Сторчака о Кадочниковой

Реакция Сторчака на Кадочникову появилась на странице Facebook 15 января. Прежде всего он назвал неодобрение ее поведения признаком "регулярных срачей", которые происходят в украинском обществе. В заметке говорится о манипуляциях и "разъединении" из-за "мови" и других причин. Упомянутые им случаи касаются "языка", Российской империи и СССР: Булгаков, дирижер с русской книгой, памятники Высоцкому и Бабелю и тому подобное. Речь шла об эмоциональных реакциях людей, травмированности, скептицизме. В итоге автор заметил, что все украинское стало токсичным и удушливым, и согласился быть малоросом.

"Стала ли украинскость супер токсичной? Мне кажется стала. Удушающе токсичной. Так для чего она мне? Пусть я буду малоросс, неправильный украинец или неполноценным, но я при этом стану гораздо свободнее от всего этого", — написал он.

Языковой скандал — Сторчак с поддержкой Кадочниковой и критикой украинцев Фото: Скриншот

Следующие два сообщения, опубликованные Сторчаком — на русском языке. В первом он пишет о лицемерии украинцев, которые перешли на украинский с русского, и объявил, что делает противоположный переход "на год-два, а там посмотрим". Также писатель заметил, что те, кому не нравится его позиция, пусть лучше читают его талантливую книгу.

"Вы же первые, кто превращает украинский язык в то, что половину страны скоро не хочется ни видеть, ни слышать. Я перехожу на русский, а вы продолжайте в таком же духе. Это мне помогает все больше индивидуализироваться, чтобы жить спокойнее без этой х***и", — говорится в заметке.

Языковой скандал — Сторчак о переходе на русский язык Фото: Скриншот

Следующее сообщение, последнее на данный момент, — признание, что писательская карьера Сторчака закончилась, едва начавшись.

Языковой скандал — Сторчак о конце карьеры писателя Фото: Скриншот

"Анетта Антоненко" о Сторчаке

Анетта Антоненко, основательница одноименного издательства, издавшего первую книгу Сторчака, поддержала людей, возмущенных поведением автора. Она заверила, что обычно "тщательно выбирает авторов, но бывают неожиданные ситуации". Позиция Сторчака не приемлема, поэтому сотрудничество с ним прекратили, подытожила издательница на странице Facebook.

Языковой скандал — Анетты Антоненко о Сторчаке Фото: Скриншот

Какая реакция украинцев на заявление Сторчака

Под сообщениями экс-писателя Сторчака появилось около сотни комментариев украинцев. Меньшая часть — критикует заявленную позицию, которая показала, что его украинскость была неискренней. Также фигуранта языкового скандала называли "жалким", "манкуртом", а скандал — "трешачком".

Языковой скандал — комментарии с критикой Сторчака Фото: Скриншот Языковой скандал — комментарии о Сторчаке-манкурта Фото: Скриншот

Впрочем, подавляющее большинство комментариев под постами Сторчака его поддерживают. Все посты такого типа написаны на русском: говорят о "языковой дискриминации", "лицемерии", покушении на "идентичность" и тому подобное.

Языковой скандал — комментарии в поддержку Сторчака — комментарии в поддержку Сторчака Фото: Скриншот Языковой скандал — комментарии о лицемерии украинцев Фото: Скриншот

Кто такой Василий Сторчак

На портале издательства "Анетты Антоненко" можно увидеть, что там до сих пор за 250 грн продают его книгу "Лютый патриот", посвященную событиям начала российского вторжения. Также указано, что издание финансировал "Украинский институт книги" и оно может оказаться в украинских библиотеках.

Василий Сторчак — 35-летний украинец, родился в Киевской области, был курсантом Военного института телекоммуникаций в КПИ, прослужил пять лет в батальоне связи (офицер в бригаде тактической авиации в Василькове). "Лютый патриот" — дебютный роман, написанный в 2023 году. Во фрагменте произведения на сайте издательства можно почитать диалог главного героя с другом. Среди прочего, они обсуждают, за что умирают украинцы на войне и стоит ли за это умирать.

Языковой скандал — книга Сторчака Фото: Facebook

"Украинский институт книги", который потратил государственные деньги на публикацию произведения Сторчака, пока не отреагировал на языковой скандал. Также нет реакции языкового омбудсмена Тараса Кремня.

Скандал с Кадочниковой

Отметим, Фокус писал о языковом скандале с Ларисой Кадочниковой. Народная артистка Украины, звезда фильма "Тени забытых предков", во время получения премии Параджанова отказалась говорить на украинском. Часть украинцев возмутила такая ситуация, тем временем Союз кинематографистов оправдал позицию актрисы.

Напоминаем, 13 января в сети опубликовали фрагмент выступления пропагандистки РФ Маргариты Симоньян, которая заверила, что Москва и дальше будет защищать русскоязычных в Украине и бороться с "нацизмом" украинцев.