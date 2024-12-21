В Ужгороде водитель такси отказался везти пассажиров, которые требовали общаться на украинском

Водитель объяснил свои действия тем, что он из Крыма. Его уже отстранили от возможности таксовать.

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Водитель такси в Ужгороде отменил поездку из-за того, что пассажиры требовали общаться с ними на украинском языке. Об этом сообщила Ольга Свитлинец, которая и вызвала такси.

"Вчера водитель Bolt отменял поездку из-за просьбы разговаривать с нами на украинском языке. В Ужгороде. В 2024 году. На 11 году войны", — написала Свитлинец.

Она также сообщила, что сам водитель оправдывал свои действия тем, что он якобы сам родом из Крыма, а Конституция Крыма написана на русском языке. Водитель отметил, что Крым — это Украина, а значит и на русском языке можно пользоваться.

Женщина отметила, что уже обратилась в поддержку службы такси.

Пост Свитлинец Фото: Скриншот

В комментариях под постом появилась реакция компании.

"Нам жаль, что клиент получил неприятный опыт во время поездки с Bolt. К водителю уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что всегда напоминают водителям, что согласно статье 30 Закона Украины №2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обслуживание клиентов должно происходить на государственном языке.

Ответ компании Bolt Фото: Скриншот

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