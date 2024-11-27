50 котов, жилье и питание: в Ужгороде открыли необычную вакансию (фото)

Сиделка должна будет заботиться обо всех домашних животных с любовью, уметь делать им уколы и обеспечивать уют и комфорт для гостей отеля.

В одном из отелей Закарпатской области открыли вакансию сиделки за котами. Работнику придется ухаживать за 50 котами, говорится в вакансии группы "Работа Ужгород" в Facebook.

Будущему работнику обещают заработную плату в 12 000 гривен в месяц, жилье и трехразовое бесплатное питание. Планируется, что у лица будет гибкий график работы с двумя выходными днями. Работать "котомама" должна 8 часов с перерывами. В вакансии отмечается, что свободное время можно проводить в горах на озере Синевир, на экскурсиях, в термальном бассейне и аквапарке.

Сиделка должна убирать за животными, кормить их "с любовью к котам". Также у лица должны быть минимальные ветеринарные навыки. Она должна уметь делать уколы животным, обеспечивать уют и комфорт для гостей отеля, обеспечивать высокое качество обслуживания и соблюдение правил гостиничного бизнеса.

Ожидается, что вакансию займет ответственное и опрятное лицо без вредных привычек и аллергии на кошек. У него должно быть желание работать с животными и любыми домашними любимцами и готовность проживать на территории отеля.

Напомним, недавно мужчина спас кота, который семь лет прожил на улице. Он показал, как изменилось животное после года проживания дома.

Отметим, что не так давно кошка застряла в водосточной трубе и стала звездой. Ее спасли пожарные, которые с помощью лестниц освободили ее специальными инструментами.