50 котів, житло та харчування: в Ужгороді відкрили незвичайну вакансію (фото)

Доглядальниця повинна буде піклуватись про всіх домашніх тварин з любов'ю, вміти робити їм уколи та забезпечувати затишок й комфорт для гостей готелю.

В одному із готелів Закарпатської області відкрили вакансію доглядальниці за котами. Працівнику доведеться доглядати за 50 котами, йдеться у вакансії групи "Робота Ужгород" у Facebook.

Майбутньому працівнику обіцяють заробітну плату в 12 000 гривень на місяць, житло та триразове безкоштовне харчування. Планується, що в особи буде гнучкий графік роботи з двома вихідними днями. Працювати "котомама" повинна 8 годин з перервами. У вакансії зазначається, що вільний час можна проводити в горах на озері Синевир, на екскурсіях, в термальному басейні та аквапарку.

Доглядальниця має прибирати за тваринами, годувати їх "з любов'ю до котів". Також в особи мають бути мінімальні ветеринарні навики. Вона повинна вміти робити уколи тваринам, забезпечувати затишок та комфорт для гостей готелю, забезпечувати високу якість обслуговування та дотримання правил готельного бізнесу.

Очікується, що вакансію займе відповідальна та охайна особа без шкідливих звичок та алергії на котів. У неї має бути бажання працювати з тваринами та будь-якими домашніми улюбленцями й готовність проживати на території готелю.

Нагадаємо, нещодавно чоловік врятував кота, що сім років прожив на вулиці. Він показав, як змінилась тваринка після року проживання вдома.

Зазначимо, що не так давно кішка застрягла у водостічній трубі та стала зіркою. Її врятували пожежники, які за допомогою драбин звільнили її спеціальними інструментами.