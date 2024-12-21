В Ужгороді водій таксі відмовився везти пасажирів, які вимагали спілкуватись українською

Водій пояснив свої дії тим, що він з Криму. Його вже відсторонили від можливості таксувати.

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Водій таксі в Ужгороді скасував поїздку через те, що пасажири вимагали спілкуватись з ними українською мовою. Про це повідомила Ольга Світлинець, яка й викликала таксі.

"Вчора водій Bolt скасовував поїздку через прохання розмовляти з нами українською мовою. В Ужгороді. У 2024 році. На 11 році війни", — написала Світлинець.

Вона також повідомила, що сам водій виправдовував свої дії тим, що він нібито сам родом з Криму, а Конституція Крима написана російською мовою. Водій наголосив, що Крим — це Україна, а отже і російською мовою можна послуговуватись.

Жінка зазначила, що вже звернулась до підтримки служби таксі.

Пост Світлинець Фото: Скриншот

У коментарях під постом з'явилась реакція компанії.

"Нам шкода, що клієнт отримав неприємний досвід під час поїздки з Bolt. До водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом", — йдеться у повідомленні.

В компанії підкреслили, що завжди нагадують водіям, що згідно з статтею 30 Закону України №2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної", обслуговування клієнтів повинно відбуватися державною мовою.

Відповідь компанії Bolt Фото: Скриншот

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