Письменник перейшов на російську після скандалу з Кадочниковою: яка реакція людей та видавництв

Частина українців розкритикувала заяву письменника Василя Сторчака, який вирішив повернутися до російської мови. Сторчак у заяві обізвав співгромадян лицемірами, надто емоційними та схильними до "срачів".

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Письменник Василь Сторчак, який щойно випустив першу книгу "Лютий патріот", публічно відмовився від української мови та повернувся до рідної російської. Як причину він назвав ставлення українців до російськомовної акторки Лариси Кадочникової. Крім того, письменнику набридло удавати, що українське йому близьке. Фокус ознайомився з позицією Сторчака, а також відшукав реакцію видавництва "Анетти Антоненко" та пересічних українців на заяву письменника і спричинений ним мовний скандал.

Мовний скандал — заява Сторчака про Кадочникову

Реакція Сторчака на Кадочникову з'явилась на сторінці Facebook 15 січня. Найперше він назвав несхвалення її поведінки ознакою "регулярних срачів", які відбуваються в українському суспільстві. У дописі говориться про маніпуляції та "роз'єднання" через мову та інші причини. Згадані ним випадки стосуються "язика", Російської імперії та СРСР: Булгаков, диригентка з російською книгою, пам'ятники Висоцькому та Бабелю тощо. Тако ішлося про емоційні реакції людей, травмованість, скептицизм. В підсумку автор зауважив, що все українське стало токсичним та задушливим, і погодився бути малоросом.

"Чи стала українськість супер токсичною? Мені здається стала. Задушливо токсичною. То для чого вона мені? Нехай я буду малорос, неправильний українець чи меншовартісним, але я при цьому стану набагато вільнішим від всього цього", — написав він.

Мовний скандал - Сторчак з підтримкою Кадочникової та критикою українців Фото: Скриншот

Наступні два дописи, опубліковані Сторчаком — російською мовою. У першому він пише про лицемірство українців, які перейшли на українську з російської, і оголосив, що робить протилежний перехід "на рік-два, а там подивимось". Також письменник зауважив, що ті, кому не подобається його позиція, нехай краще читають його талановиту книгу.

"Ви ж перші, хто перетворює українську мову в те, що половину країни скоро не хочеться ні бачити, ні чути. Я переходжу на російську, а ви продовжуйте в такому ж дусі. Це мені допомагає все більше індивідуалізуватися, щоб жити спокійніше без цієї х***і", — ідеться у дописі.

Мовний скандал - Сторчак про перехід на російську мову Фото: Скриншот

Наступний допис, останній на цей час, — визнання, що письменника кар'єра Сторчака закінчилась, ледь почавшись.

Мовний скандал - Сторчак про кінець кар'єри письменника Фото: Скриншот

"Анетта Антоненко" про Сторчака

Анетта Антоненко, засновниця однойменного видавництва, яке видало першу книгу Сторчака, підтримала людей, обурених поведінкою автора. Вона запевнила, що зазвичай "ретельно обирає авторів, але бувають несподівані ситуації". Позиція Сторчака не прийнятна, тому співпрацю з ним припинили, підсумувала видавчиня на сторінці Facebook.

Мовний скандал - Анетти Антоненко про Сторчака Фото: Скриншот

Яка реакція українців на заяву Сторчака

Під дописами експисьменника Сторчака з'явилась з сотня коментарів українців. Менша частина — критикує заявлену позицію, яка показала, що його українськість була нещирою. Також фігуранта мовного скандалу називали "жалюгідним", "манкуртом", а скандал — "трешачком".

Мовний скандал - коментарі з критикою Сторчака Фото: Скриншот Мовний скандал - коментарі про Сторчака-манкурта Фото: Скриншот

Втім, переважна більшість коментарів під постами Сторчака його підтримують. Усі пости такого типу написані російською: говорять про "мовну дискримінацію", "лицемірство", замах на "ідентичність" тощо.

Мовний скандал - коментарі на підтримку Сторчака Фото: Скриншот Мовний скандал - коментарі про лицемірність українців Фото: Скриншот

Хто такий Василь Сторчак

На порталі видавництва "Анетти Антоненко" можна побачити, що там і досі за 250 грн продають його книгу "Лютий патріот", присвячену подіям початку російського вторгнення. Також вказано, що видання фінансував "Український інститут книги" і воно може опинитись в українських бібліотеках.

Василь Сторчак — 35-річний українець, народився в Київській області, був курсантом Військового інституту телекомунікацій в КПІ, прослужив п'ять років в батальйону зв'язку (офіцер у бригаді тактичної авіації у Василькові). "Лютий патріот" — дебютний роман, написаний у 2023 році. У фрагменті твору на сайті видавництва можна почитати діалог головного героя з другом. Серед іншого, вони обговорюють, за що вмирають українці на війні і чи варто за це вмирати.

Мовний скандал - книга Сторчака Фото: Facebook

"Український інститут книги", який витратив державні гроші на публікацію твору Сторчака, поки що не відреагував на мовний скандал. Також немає реакції мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Скандал з Кадочниковою

Зазначимо, Фокус писав про мовний скандал з Ларисою Кадочниковою. Народна артистка України, зірка фільму "Тіні забутих предків", під час отримання премії Параджанова відмовилась говорити українською. Частина українців обурила така ситуація, тим часом Спілка кінематографістів виправдала позицію акторки.

Нагадуємо, 13 січня у мережі опублікували фрагмент виступу пропагандистки РФ Маргарити Симоньян, яка запевнила, що Москва і далі буде захищати російськомовних в Україні та боротись з "нацизмом" українців.