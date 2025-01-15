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Лариса Кадочникова прокоментувала мовний скандал на премії Параджанова

Лариса Кадочникова, мовний скандал, премія імені Параджанова, Тіні забутих предків, українська мова
Фото: УНІАН | Лариса Кадочникова

Легендарна акторка Лариса Кадочникова, яка зіграла Марічку у фільмі "Тіні забутих предків", прокоментувала мовний скандал, що стався під час вручення премії імені Сергія Параджанова. Актриса пояснила свій виступ російською емоціями та закликала до єдності й взаємоповаги в суспільстві.

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Народна артистка України Лариса Кадочникова вперше висловилася щодо інциденту, який стався під час вручення премії імені Сергія Параджанова 9 січня 2025 року в Будинку кіно. У коментарі Укрінформу акторка зізналася, що була розгублена через сильні емоції, викликані спогадами про режисера Сергія Параджанова та культовий фільм "Тіні забутих предків".

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені й намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті", сказала артистка.

Кадочникова висловила сподівання, що її пояснення допоможе зняти напругу, викликану інцидентом.

Директор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирило Кашліков підтримав актрису та наголосив, що колектив театру з початком повномасштабного вторгнення повністю перейшов на українську мову.

"Колектив театру ще на початку повномасштабного вторгнення відмовився від словосполучення "російська драма" у назві театру та від вистав російською мовою. За три роки ми побудували репертуар, гідний національного театру", — пояснив Кашліков.

Нагадаємо, під час церемонії вручення премії імені Параджанова Лариса Кадочникова виступила зі сцени російською мовою, пояснивши, що має право говорити тією мовою, якою їй зручно, і закликала до взаємної поваги та єдності: "Я граю вистави українською мовою, і найголовніше, ми повинні любити та поважати одне одного. Україна одна, і якщо ми будемо ворогувати через дрібниці, ми загинемо".

Лариса Кадочникова — легенда українського кіно, найбільш відома своєю роллю Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Акторка продовжує активно працювати в театрі, виступаючи у таких постановках, як "Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочникової" та "Соло для ударних…".

Нагадаємо, раніше ми писали, що спілка кінематографістів України відреагувала на скандал із Ларисою Кадочниковою.