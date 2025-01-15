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Лариса Кадочникова прокомментировала языковой скандал на премии Параджанова

Лариса Кадочникова, языковой скандал, премия имени Параджанова, Тени забытых предков, украинский язык
Фото: УНИАН | Лариса Кадочникова

Легендарная актриса Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", прокомментировала языковой скандал, произошедший во время вручения премии имени Сергея Параджанова. Актриса объяснила свое выступление на русском эмоциями и призвала к единству и взаимоуважению в обществе.

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Народная артистка Украины Лариса Кадочникова впервые высказалась относительно инцидента, который произошел во время вручения премии имени Сергея Параджанова 9 января 2025 года в Доме кино. В комментарии Укринформу актриса призналась, что была растеряна из-за сильных эмоций, вызванных воспоминаниями о режиссере Сергее Параджанове и культовом фильме "Тени забытых предков".

"Воспоминания о Сергее Параджанове, как и о фильме "Тени забытых предков", до сих пор вызывают глубочайшие эмоции. Я растерялась... Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина — мой дом, и никуда я не собираюсь. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни", сказала артистка.

Кадочникова выразила надежду, что ее объяснение поможет снять напряжение, вызванное инцидентом.

Директор Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Кирилл Кашликов поддержал актрису и отметил, что коллектив театра с началом полномасштабного вторжения полностью перешел на украинский язык.

"Коллектив театра еще в начале полномасштабного вторжения отказался от словосочетания "русская драма" в названии театра и от спектаклей на русском языке. За три года мы построили репертуар, достойный национального театра", — пояснил Кашликов.

Напомним, во время церемонии вручения премии имени Параджанова Лариса Кадочникова выступила со сцены на русском языке, объяснив, что имеет право говорить на том языке, на котором ей удобно, и призвала к взаимному уважению и единству: "Я играю спектакли на украинском языке, и самое главное, мы должны любить и уважать друг друга. Украина одна, и если мы будем враждовать по мелочам, мы погибнем".

Лариса Кадочникова — легенда украинского кино, наиболее известная своей ролью Марички в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Актриса продолжает активно работать в театре, выступая в таких постановках, как "Музыка любви. Бенефис Ларисы Кадочниковой" и "Соло для ударных...".

Напомним, ранее мы писали, что союз кинематографистов Украины отреагировал на скандал с Ларисой Кадочниковой.