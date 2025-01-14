Союз кинематографистов Украины отреагировал на скандал с Ларисой Кадочниковой: заявление

В НСКУ напомнили о вкладе Ларисы Кадочниковой в украинскую культуру и призвали не причислять к врагам тех представителей старшего поколения украинских кинематографистов, которые продолжают общаться преимущественно на русском

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Скандал вокруг 87-летней актрисы Ларисы Кадочниковой не утихает. Артистка, которая во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме Кино 9 января выступила перед публикой на русском языке, отказавшись перейти на украинский по просьбе журналиста Руслана Кошовенко. В дело вмешался Национальный союз кинематографистов Украины, который выступил в защиту Кадочниковой.

В развернутой публикации на Facebook представители НСКУ отметили, что, конечно, "хотелось бы, чтобы легендарная исполнительница роли Марички в "Тенях забытых предков" говорила по-украински не только в пространстве фильма, но и в пространстве современной Украины, противостоящей нашествию рашистской орды".

"Нашествие, которое привело к полной дискредитации всех компонентов "русского мира" в глазах и душах украинцев. Следовательно, понятно дразнящее восприятие уже самого звучания русской лингвы. В стенах нашего Союза Дома кино это звучание ныне сведено к минимуму, что является следствием естественного процесса сопротивления намерениям российской империи уничтожить Украину как таковую – нашу культуру, язык, саму ментальность. В который раз за последние триста лет", – говорится в публикации.

Вместе с тем авторы призывают к осмотрительности и советуют не причислять к "врагам" тех представителей старшего поколения украинских кинематографистов, которые продолжают общаться преимущественно на русском. По их словам, нередко вклад таких людей в украинскую культуру "непреходящий и действительно фундаментальный".

Фото: Скриншот

"Роли, сыгранные Ларисой Кадочниковой в "Тенях забытых предков" Сергея Параджанова, "Родник для жаждущих", "Вечера на Ивана Купала", "Белой птице с черной отметиной" Юрия Ильенко, "Комиссары" Николая Мащенко навсегда останутся в истории украинского кино. Ее выступления по-русски не являются вызовом или умышленной провокацией, как кажется некоторым. Художница, которая столько сделала для нашего кино, имеет право на уважение и прощение за определенные атавизмы, языковую архаику", – заявили коллеги Кадочниковой.

Союз кинематографистов подчеркивает осознание того, что в его деятельности по распространению и утверждению отечественной экранной культуры вопросы развития и жизнеутверждения украинского языка должны занимать первостепенное место, то, собственно, и делается.

"В многочисленных мероприятиях, которые проходят в Доме кино в Киеве, в региональных центрах, фильмовый экран звучит на украинском… В частности, мы ставили и будем задавать вопросы о комплексной государственной программе реставрации лучших фильмов прошлого, с обязательным дублированием на украинском языке. Безобразным проявлениям культурной политики, которые унижали наш язык в советском, и – будем откровенными – в совсем недавнем прошлом должен прийти конец", – подытожили авторы обращения.

Реакция соцсетей

В свою очередь ряд известных украинцев отреагировал на поступок актрисы куда менее снисходительно. Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева отметила, что эту историю уже разнесли российские медиа в собственных интересах:

"Лезешь на сцену публичного мероприятия — выступай на украинском. Возраст – не прикрытие для кринжа и подогрева российским нарративам. Ценят не возраст, а опыт. Почему же Аду Роговцеву – они с ней ровесницы, язык не поворачивается назвать бабушкой, она достойная, зрелая дама с социальной ответственностью".

Журналист и писатель Вахтанг Кипиани в связи с инцидентом вспомнил историю 25-летней давности, когда после премьеры фильма "Непокоренный" о Романе Шухевиче в киевском доме кино Виктория Малекторович на чистом русском языке решила рассказать о сыгранной ей роли связной ОУН Галины Дидик, проведшей 25 лет у советских лагерях.

"Тогда, если не ошибаюсь, актриса так же не перешла на украинский после замечания. Удивительной глухоты и отсутствия эмпатии люди бывают. Факт", – написал он.

Фото: Скриншот

Тата Ривна в своем посте провела параллели между отношением к актерам и их взглядам, напомнив историю Лии Ахеджаковой, которую за слова "Слава Украине!" в Лос-Анджелесе уволили из театра, а ее героиню в "Иронии судьбы" заменили другой актрисой, использовав технологию дипфейк.

"Ее вырезают, тратят немалый ресурс, чтобы с помощью современных технологий даже в старых любимых людьми кинокартинах заменить ее другой актрисой. И статус народной не помог, ни заслуги, и даже то, что она звезда гораздо больше одного фильма – ничего! У нас Лариса Кадочникова – в Украине, на украинской сцене, народная артистка Украины, лауреатка Государственной премии Украины им. Тараса Григорьевича Шевченко (еще и не какого-то, а в 1991 году), актриса культового фильма, единственного значимого в ее карьере, режиссер которого Сергей Параджанов отказался перевести "Тени забытых предков" на русский, во время вручения премии имени режиссера публично отказалась разговаривать на украинском. И знаете что? Она до сих пор не уволена, ей даже рукоплескали и выкрикивали "браво"", – говорит автор.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Лариса Кадочникова рассказала в своем интервью.