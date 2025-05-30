Издательство КСД — в центре скандала из-за перевода пророссийского автора: что произошло (фото)

Украинское издательство КСД попало в скандал из-за анонса новинки — книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской. После волны критики, которую сначала пытались блокировать, издатели заявили, что не являются цензорами.

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Книга фигурировала в анонсах на июнь, но, очевидно, впоследствии ее из публикации удалили.

Изображение с анонсом "Брутального принца" Фото: КСД

Волна критики накрыла издательство из-за перевода романа "Брутальный принц" писательницы Софи Ларк. Читателям обещали тропы "от врагов до любовников" и "брак по договоренности", жанр — дарк-роман, с возрастным ограничением 18+.

Несмотря на то, что из публикации, очевидно, убрали изображение с анонсом этой книги, большое количество комментариев касаются именно ее. Украинцы призывают не издавать новинку и снять ее с продажи, а само издательство обвиняют в отсутствии ценностей и блокировании пользователей за критику.

Комментарии возмущенных украинцев под постом с анонсами Фото: коллаж Фокус

На то, что Ларк является сторонницей России, обратила внимание автор блога "Алинария о книгах". В частности, она объяснила, что авторству Ларк принадлежит книга "Иван" о российской мафии и влиятельной семье Петровых. В целом эта серия включает 8 книг, которые называются мужскими именами, в том числе "Роман" и "Антон". В одной из цитат утверждается, что борщ — это "часть русской жизни".

В одной из частей упоминается незаконный мост на захваченный Россией Крым. В книге же 2022 года "Анастасия" рассказывается о временах Российской империи, упоминается раздел земель Украины и содержится призыв к "убийству казаков". В конце произведения автор признала нападение РФ, но заявила о "конфликте, корни которого уходят на сотни лет в прошлое".

Отдельное внимание блогер уделила книге "Монарх", в которой речь идет об украинке. В дарк-романе есть персонажка из Львова Елена Зеленская, которая так хочет выезда за границу, что соглашается выйти замуж вслепую. Воздух на родине героини при этом пахнет дизелем и дымом, своих земляков по неизвестной причине она считает неспособными делать публичные комплименты, а зима во Львове сравнивается с сибирскими морозами.

Возмущение читателей вылилось в другие соцсети, в частности множество посвященных этому постов можно найти в Threads. Украинцы призывают ставить книге плохие оценки и не покупать ничего от КСД, обвиняют в молчании книжных блогеров с большой аудиторией, жалуются на блокировку за критику. Сообщается, что участников чата от издательства для общения о книгах ограничили только одним комментарием на 15 минут.

Критика КСД в соцсети Threads Фото: коллаж Фокус

Наконец пресс-служба КСД ответила участникам чата. Читателей поблагодарили за неравнодушие и объяснили, что выбрали книгу из-за рейтинга, популярности и отзывов на нее.

"Мы приобрели права на издание еще в начале 2024 года — тогда речь не шла о новом романе автора, и у нас не было информации, которая стала известной позже. К сожалению, тема "р**ни" сегодня появляется во многих книгах — часто это результат распространенных стереотипов. В таких случаях мы добавляем соответствующий дисклеймер в начале книги (...) Мы ищем информацию и делаем это так хорошо, как можем, но не являемся в цензуре профи и не можем это положить в основу своей деятельности", — заявили в издательстве.

КСД отреагировали в чате Фото: коллаж Фокус

Издатели заверили, что обратились к Ларк за объяснениями относительно ее взглядов, но пока продолжают выполнять условия контракта. Читателей заверили, что имеют проукраинскую позицию и не разделяют других, а фактов об отличных взглядах у писательницы якобы "сейчас нет".

Однако с сайта КСД "исчез" скандальный роман, а страница автора остается пустой. Тем временем читатели начали обращаться в магазины с призывами не распространять новинку. Ответ уже дал киевский книжный магазин Readeat, заверив, что на их полках творчества Ларк не будет.

Комментарий Readeat относительно новинки "Брутальный принц" Фото: Скриншот

В другой книге писательницы обнаружили цитату об "обещании увидеть украинцев мертвыми". В общем критика издательства продолжилась даже после комментария, ведь было заявлено, что дата выхода романа "Брутальный принц" остается неизменной.

Удаление анонса не остановило волну критики КСД Фото: коллаж Фокус

На скандал отреагировала и украинская писательница Екатерина Самойленко, чья серия "Двоповня" выходит в КСД.

"Что я могу сказать, это дно", — заявила она.

Вечером 29 мая в соцсетях КСД появилось официальное заявление по ситуации. На этот раз в издательстве сообщили, что все же откладывают выпуск анонсированной новинки.

"Сейчас мы разбираемся в ситуации и нам на это нужно время. Мы ожидаем ответ от правообладателей и автора относительно их позиции, чтобы принять решение о выходе книги", — отметила пресс-служба.

КСД опубликовали официальный комментарий Фото: Скриншот

Напомним, украинское издательство "Абрикос" в начале мая приняло решение об уничтожении всего тиража книги "Домик мечты" из-за того, что писательница представила произведение на русском языке. Сама Юлианна Караман заявила, что ее осуждают не за содержание и позицию, назвав себя "гражданкой свободной и великой страны".

Ранее украинская писательница Леся Воронина попала в скандал, назвав мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание". Директор школы призвала Воронину извиниться за инцидент, который произошел на презентации детских книг. Сама же Воронина объяснила, что не знала о расстройстве у ребенка и сделала ему "резкое замечание" из-за слишком активного поведения.