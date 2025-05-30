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Украина

Издательство КСД — в центре скандала из-за перевода пророссийского автора: что произошло (фото)

КСД попали в скандал из-за романа Брутальный принц поклонницы России Софи Ларк
Фото: "Львовская Почта" | Софи Ларк — американская писательница, но в своих книгах неоднократно романтизировала российское

Украинское издательство КСД попало в скандал из-за анонса новинки — книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской. После волны критики, которую сначала пытались блокировать, издатели заявили, что не являются цензорами.

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Книга фигурировала в анонсах на июнь, но, очевидно, впоследствии ее из публикации удалили.

КСД анонсировали выход романа Брутальный принц Софи Ларк Fullscreen
Изображение с анонсом "Брутального принца"
Фото: КСД

Волна критики накрыла издательство из-за перевода романа "Брутальный принц" писательницы Софи Ларк. Читателям обещали тропы "от врагов до любовников" и "брак по договоренности", жанр — дарк-роман, с возрастным ограничением 18+.

Несмотря на то, что из публикации, очевидно, убрали изображение с анонсом этой книги, большое количество комментариев касаются именно ее. Украинцы призывают не издавать новинку и снять ее с продажи, а само издательство обвиняют в отсутствии ценностей и блокировании пользователей за критику.

Комментариев возмутил анонс выхода украинского перевода романа Брутальный принц Софи Ларк Fullscreen
Комментарии возмущенных украинцев под постом с анонсами
Фото: коллаж Фокус

На то, что Ларк является сторонницей России, обратила внимание автор блога "Алинария о книгах". В частности, она объяснила, что авторству Ларк принадлежит книга "Иван" о российской мафии и влиятельной семье Петровых. В целом эта серия включает 8 книг, которые называются мужскими именами, в том числе "Роман" и "Антон". В одной из цитат утверждается, что борщ — это "часть русской жизни".

В одной из частей упоминается незаконный мост на захваченный Россией Крым. В книге же 2022 года "Анастасия" рассказывается о временах Российской империи, упоминается раздел земель Украины и содержится призыв к "убийству казаков". В конце произведения автор признала нападение РФ, но заявила о "конфликте, корни которого уходят на сотни лет в прошлое".

Отдельное внимание блогер уделила книге "Монарх", в которой речь идет об украинке. В дарк-романе есть персонажка из Львова Елена Зеленская, которая так хочет выезда за границу, что соглашается выйти замуж вслепую. Воздух на родине героини при этом пахнет дизелем и дымом, своих земляков по неизвестной причине она считает неспособными делать публичные комплименты, а зима во Львове сравнивается с сибирскими морозами.

Возмущение читателей вылилось в другие соцсети, в частности множество посвященных этому постов можно найти в Threads. Украинцы призывают ставить книге плохие оценки и не покупать ничего от КСД, обвиняют в молчании книжных блогеров с большой аудиторией, жалуются на блокировку за критику. Сообщается, что участников чата от издательства для общения о книгах ограничили только одним комментарием на 15 минут.

Читатели критикуют перевод Брутального принца Софи Ларк в Threads Fullscreen
Критика КСД в соцсети Threads
Фото: коллаж Фокус

Наконец пресс-служба КСД ответила участникам чата. Читателей поблагодарили за неравнодушие и объяснили, что выбрали книгу из-за рейтинга, популярности и отзывов на нее.

"Мы приобрели права на издание еще в начале 2024 года — тогда речь не шла о новом романе автора, и у нас не было информации, которая стала известной позже. К сожалению, тема "р**ни" сегодня появляется во многих книгах — часто это результат распространенных стереотипов. В таких случаях мы добавляем соответствующий дисклеймер в начале книги (...) Мы ищем информацию и делаем это так хорошо, как можем, но не являемся в цензуре профи и не можем это положить в основу своей деятельности", — заявили в издательстве.

КСД прокомментировали ситуацию с романом Брутальный принц Софи Ларк Fullscreen
КСД отреагировали в чате
Фото: коллаж Фокус

Издатели заверили, что обратились к Ларк за объяснениями относительно ее взглядов, но пока продолжают выполнять условия контракта. Читателей заверили, что имеют проукраинскую позицию и не разделяют других, а фактов об отличных взглядах у писательницы якобы "сейчас нет".

Однако с сайта КСД "исчез" скандальный роман, а страница автора остается пустой. Тем временем читатели начали обращаться в магазины с призывами не распространять новинку. Ответ уже дал киевский книжный магазин Readeat, заверив, что на их полках творчества Ларк не будет.

Readeat отказывается продавать новинку Брутальный принц Софи Ларк Fullscreen
Комментарий Readeat относительно новинки "Брутальный принц"
Фото: Скриншот

В другой книге писательницы обнаружили цитату об "обещании увидеть украинцев мертвыми". В общем критика издательства продолжилась даже после комментария, ведь было заявлено, что дата выхода романа "Брутальный принц" остается неизменной.

Критика КСД продолжилась после удаления анонса Брутального принца Софи Ларк Fullscreen
Удаление анонса не остановило волну критики КСД
Фото: коллаж Фокус

На скандал отреагировала и украинская писательница Екатерина Самойленко, чья серия "Двоповня" выходит в КСД.

"Что я могу сказать, это дно", — заявила она.

Вечером 29 мая в соцсетях КСД появилось официальное заявление по ситуации. На этот раз в издательстве сообщили, что все же откладывают выпуск анонсированной новинки.

"Сейчас мы разбираемся в ситуации и нам на это нужно время. Мы ожидаем ответ от правообладателей и автора относительно их позиции, чтобы принять решение о выходе книги", — отметила пресс-служба.

В КСД официально прокомментировали выход новинки Брутальный принц Софи Ларк Fullscreen
КСД опубликовали официальный комментарий
Фото: Скриншот

Напомним, украинское издательство "Абрикос" в начале мая приняло решение об уничтожении всего тиража книги "Домик мечты" из-за того, что писательница представила произведение на русском языке. Сама Юлианна Караман заявила, что ее осуждают не за содержание и позицию, назвав себя "гражданкой свободной и великой страны".

Ранее украинская писательница Леся Воронина попала в скандал, назвав мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание". Директор школы призвала Воронину извиниться за инцидент, который произошел на презентации детских книг. Сама же Воронина объяснила, что не знала о расстройстве у ребенка и сделала ему "резкое замечание" из-за слишком активного поведения.