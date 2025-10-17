Потеряли актуальность: эксперт назвала три классических произведения, которые не стоят вашего внимания (фото)

Одна бывшая работница книжного магазина назвала три "переоцененные классические романы", которые потеряли свою актуальность. Вместо этого она предлагает три другие лучшие истории, которые прольют свет на привычные проблемы под другим углом.

Она говорит, что среди собственных любимых имеет такие романы как "Мятежный перевал" Эмили Бронте, "Дракулу" Брэма Стокера и "Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат, сообщает The Daily Express.

Книжный магазин убежден, что тройка известных американских классических романов уже не может читаться современными поколениями. По ее мнению, "дух эпохи" этих книг отдалился от восприятия читателями, а темы, затронутые этими книгами, не имеют такого резонанса.

Первым таким текстом филолог называет роман "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотт Фицджеральда. Несмотря на яркое описание "бурных двадцатых" и гламур эпохи джаза, герои романа кажутся отталкивающими.

"Я не могла сопереживать ни одному персонажу. Единственный, кто вызывает жалость, — это сам Гэтсби", — говорит книготорговец.

Автор даже считает, что только экранизация превзошла сам роман. Вместо этого она советует читать роман "Переход" (1929) Нелли Ларсен, который поднимает вопрос о расовой идентичности, социальных границах и выборе между правдой и выживанием.

Оригинальное издание "Великого Гэтсби" Фитцджеральда Фото: wiki Оригинальная обложка первого издания романа "Переход" Нелли Ларсен Фото: wiki

Вторым "культовым романом", который стоит перестать читать, является "Ловец во ржи" Дж. Д. Сэлинджера. По мнению филолога, культовый "роман взросления" о Голдене Колфилде она назвала однообразным и раздражающим.

"Я читала его подростком и совсем не узнала себя в герое. Его эгоцентризм быстро начал раздражать", — говорит она, добавив, что несмотря на статус "must read", этот текст оставляет ощущение пустоты и отсутствия развязки.

Зато филолог советует читать роман "Под стеклянным колпаком" (1963) Сильвии Плат. Эта история имеет борьбу против депрессии, социальных ярлыков, принятие своей природы и понимание собственного выбора с ответственностью, которая наступает после этого.

"Ловец во ржи" Селиджера Фото: wiki Первое издание "Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат

Третий текст, который стоит выбросить из собственной библиотеки, является роман "О мышах и людях" (1937) Джона Стейнбека. Она убеждена, что история двух рабочих-скитальцев во время Великой депрессии выглядит слишком простой и "без эмоциональной глубины".

"Возможно, дело в том, что я читала ее в школе, но герои кажутся мне плоскими", — признается книготорговец.

Вместо этого она рекомендует читать второй роман автора — "Гроздья гнева" (1939). В этом тексте есть глубокая социальная история, вопрос ценности человека и умение его проходить испытания.

Роман "О мышах и людях" Стейнбека Фото: wiki "Гроздья гнева" считаются культовым произведением Джона Стейнбека Фото: wiki

"Не все классики одинаково меняют жизнь. Иногда важно просто признать, что некоторые книги оставляют тебя равнодушным — даже если весь мир от них в восторге", — подытожила свою подборку книжный магазин.

