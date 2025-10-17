Втратили актуальність: експертка назвала три класичні твори, які не варті вашої уваги (фото)

Одна колишня працівниця книгарні назва три "переоцінені класичні романи", які втратили свою актуальність. Натомість вона пропонує три інші кращі історії, які проллють світло на звичні проблеми під другим кутом.

Вона говорить, що серед власних улюблених має такі романи як "Буремний перевал" Емілі Бронте, "Дракулу" Брема Стокера та "Під скляним ковпаком" Сильвії Плат, повідомляє The Daily Express.

Книгарка переконана, що трійка відомих американських класичних романів уже не може читатися сучасними поколіннями. На її думку, "дух епохи" цих книжок віддалився від сприйняття читачами, а теми, порушені цими книжками, не мають такого резонансу.

Першим таким текстом філологиня називає роман "Великий Гетсбі" Френсіса Скотт Фіцджеральда. Попри яскравий опис "бурхливих двадцятих" і гламур епохи джазу, герої роману видаються відразливими.

"Я не могла співпереживати жодному персонажу. Єдиний, хто викликає жаль, — це сам Гетсбі", — говорить книгарка.

Авторка навіть вважає, що тільки екранізація перевершила сам роман. Натомість вона радить читати роман "Перехід" (1929) Нелли Ларсен, який порушує питання про расову ідентичність, соціальні межі й вибір між правдою та виживанням.

Оригінальне видання "Великого Гетсбі" Фітцджеральда Фото: wiki Оригінальна обкладинка першого видання роману "Перехід" Нелли Ларсен Фото: wiki

Другим "культовим романом", яким варто перестати читати, є "Ловець у житі" Дж. Д. Селінджера. На думку філологині, культовий "роман дорослішання" про Голдена Колфілда вона назвала одноманітним і дратівливим.

"Я читала його підлітком і зовсім не впізнала себе у герої. Його егоцентризм швидко почав дратувати", — каже вона, додавши, що попри статус "must read", цей текст залишає відчуття порожнечі та відсутності розв’язки.

Натомість філологиня радить читати роман "Під скляним ковпаком" (1963) Сильвії Плат. Ця історія порушує питання боротьби з особистою депресією та проти соціальних ярликів, прийняття своєї природи відчуттів і розуміння власного вибору з відповідальністю, яка наступає після цього.

"Ловець у житі" Селіджера Фото: wiki Перше видання "Під скляним ковпаком" Сильвії Плат

Третій текст, який варто відкинути з власної бібліотеки, є роман "Про мишей і людей" (1937) Джона Стейнбека. Вона переконана, що історія двох робітників-скитальців під час Великої депресії виглядає занадто простою і "без емоційної глибини".

"Можливо, річ у тому, що я читала її в школі, але герої здаються мені пласкими", — зізнається книгарка.

Натомість вона рекомендує читати другий роман автора — "Грона гніву" (1939). В цьому тексті є глибока соціальна історія, питання цінності людини та вміння її проходити випробування.

Роман "Про мишей і людей" Стейнбека Фото: wiki "Грона гніву" вважаються культовим твором Джона Стейнбека Фото: wiki

"Не всі класики однаково змінюють життя. Іноді важливо просто визнати, що деякі книги залишають тебе байдужим — навіть якщо весь світ від них у захваті", — підсумувала свою добірку книгарка.

