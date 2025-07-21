Фентезі, злочини, шпигуни: що читати в спеку, коли серіали набридли, - топ книжок на літо 2025

Болота, серійні вбивці, Гаваї, пірати, британські пенсіонерки та фальшиві наречені — звучить як сюжет для голлівудського блокбастера, але це все про книжки. Фокус разом з бук-блогеркою Буклею розповідає про книги, які варто прочитати літом.

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Що спільного між болотами, фальшивими нареченими та британськими пенсіонерами? Усе це — про книги, які варто прочитати цього літа. Фокус й бук-блогерка Букля, розповідають про книжки, у які занурюєшся з головою так глибоко, що забуваєш про кондиціонер, роботу і навіть, що чай охолов. Тут і фентезі з пограбуванням, і детектив із цвинтарем, і романтика з неочікуваними поворотами — усе, щоб кожен день мав смак сторінки, яку не хочеться перегортати занадто швидко.

"Там, де співають раки", Делія Овенс

Не роман — а гімн самотності. Природа болотистої Північної Кароліни оживає на сторінках, а разом з нею — дівчина Кайя. Вона все життя живе серед диких болот і безкраїх маршів — одна, покинута всіма, навіть родиною. Її світ — це природа, тиша й страх знову бути відкинутою. Вона уникає людей, ховається від болю, як ті самі раки, за якими спостерігає. Але одного дня з'являється хтось, хто змушує її впустити світло в закрите серце.

Це щемкий роман про самотність, довіру і силу бути собою навіть тоді, коли здається, що світ забув про тебе. І про те, що часом найдика природа — не зовні, а всередині.

У сюжеті буде загадкове вбивство, але ця історія значно глибша, ніж кримінал.

"Не раджу сприймати цей роман як детектив. Так, в цій історії присутня певна інтрига, але загалом вона являє собою єднання з природою. Це живі описи, це відлюдницький спосіб життя, це пошук спокою та умиротворення. На напружене розслідування не розраховуйте, ця книга прекрасна своєю атмосферою", — каже бук-блогерка Букля.

Фото: видавництво Vivat

"Кладовище домашніх тварин", Стівен Кінг

Коли Кінг пише про смерть — стає страшно. Але коли він пише про любов, яка здатна порушити кордони смерті — страшно подвійно.

Все почалося з трагедії: улюбленого кота родини Крідів, Черча, збила вантажівка. Здавалось би — просто сумна випадковість. Але сусід запропонував дивне рішення: поховати тварину не на звичайному цвинтарі, а на старому індіанському — тому самому, що, за переказами, повертає мертвих. Луїс погодився. І наступного ранку Черч повернувся. Щоправда… вже не зовсім тим котом, яким був.

Вічна тема: чи варто грати з тим, що вже не повернеш?

"Ця історія Кінга починається до болі знайомо для всіх поціновувачів хорорів — у приватний будинок заїжджає родина і все починає йти шкереберть. Мене мучили нічні кошмари, поки читала, і я зараз не перебільшую. Однак для любителів полоскотати собі нерви — те, що треба", — розповідає бук-блогерка.

Фото: видавництво КСД

"Поміж злодіїв", "Однойменні", Едріенн Янг

"Дилогія для любителів пригод і морської атмосфери. Зручно, що книжки невеличкі, тож не займатимуть багато місця у валізі і прочитаються за відпустку", — ділиться враженнями Букля.

Книга розповідає про Фейбл — сильну дівчину, яка виживає у світі піратів і злодіїв після того, як її залишив батько. Вона прагне знайти його і повернути своє законне, стикаючись із небезпеками, інтригами і несподіваною допомогою молодого торговця Веста. Це історія про виживання, довіру і боротьбу за власну долю.

Фото: видавництво Vivat

"Переплетені лози", Джуліанна Маклін

Фіона все життя берегла одну таємницю — роман своєї матері з італійським виноробом. Але коли помирає її біологічний батько, вона отримує несподіваний спадок і знайомиться з новою родиною, яка готова боротися за майно. Поки Фіона розплутує заплутані сімейні зв'язки і таємниці минулого, її чекає подорож у серце Тоскани, де любов, зрада і мужність переплітаються з пошуком справжніх цінностей.

"Ця книга — як італійське вино, нею хочеться насолоджуватись. Тут вам і неймовірна атмосфера Тоскани, і трохи сімейних таємниць, і історія кохання крізь роки… І, звісно, події розгортаються влітку", — розповідає Букля.

Фото: видавництво Букшеф - Bookchef

"Палюче тепло вб'є нас найперше", Джефф Гуделл

"Коли, як не влітку, занурюватись у роздуми про глобальне потепління?", — задається питанням бук-блогерка.

У книзі Джеффа Гуделла йдеться про наслідки стрімкого глобального потепління — від лісових пожеж у Каліфорнії до танення льодовиків в Арктиці. Автор розповідає, як зміна клімату впливає на наші міста, продукти харчування та здоров'я, і що чекати, коли літні температури зростуть до 45 °C.

Це гостра, науково обґрунтована і водночас жива історія про те, як екстремальна спека вже змінює наше життя і що варто знати, щоб підготуватися до майбутнього.

Фото: видавництво Бородатий Тамарин

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці", Емілі Генрі

Сонячний, іронічний, атмосферний роман про друзів, які щороку подорожували разом — поки не перестали. Чому? І чи зможуть відпустка і чесність повернути колишнє? Роман, як коктейль з гумору, драми й натяку на другий шанс.

"Якщо ви шукаєте легкого романтичного читання — цей варіант для вас. А ще у нас так гарно видають Емілі Генрі, що ця книга ідеально підходить для фото з відпустки", — каже Букля.

Фото: видавництво АРТБУКС

"Цього літа я стала вродливою", Дженні Хан

Вже легендарний екранізований сонячний роман.

Юна героїня проводить літо, як завжди — у родинному будиночку біля моря. Але щось змінюється: вона, її почуття і ставлення до себе. Перше кохання, ревнощі, родинні драми й дорослішання. Легка, щемлива і дуже "серіальна" історія.

"Найлегше, що я читала за останні кілька років. Підліткова історія, але дуже мила та по-літньому атмосферна", — розповідає бук-блогерка.

Фото: видавництво Ранок

"Випадкові наречені", Крістіна Лорен

Це роман про несподіване кохання, другий шанс і комічні обставини, що змінюють життя. Головна героїня, Олів, усе життя почувалася невдахою на тлі своєї везучої сестри-близнючки Емілії. Та коли весілля сестри закінчується масовим отруєнням, і лише Олів із нелюбим дружком нареченого — Ітаном — залишаються здоровими, саме їм доводиться летіти разом у вже оплачений медовий місяць на Гаваї. Те, що починалося з неприязні, перетворюється на кумедну, щиру та зворушливу історію стосунків.

"Якщо вам подобається троп "фальшиві стосунки", ця книга — для вас. Легка, романтична історія, яка складе вам ідеальну компанію на відпочинку", — продовжує Букля.

Фото: видавництво Vivat

"Марловський кримінальний клуб",Роберт Тарагуд

77-річна Джудит Потс живе самотньо у маєтку, складає кросворди і полюбляє віскі. Її спокійне життя змінюється, коли вона стає свідком убивства. Поліція не вірить її словам, тому Джудит береться за розслідування сама — разом із двома подругами. Та невдовзі в містечку з'являється ще одне тіло, і невинне хобі перетворюється на смертельно небезпечну гру. Це гостроумний, атмосферний cozy-детектив із харизматичними героїнями, гумором і крутими загадками.

"Сподобалась ця книга атмосферою маленького містечка, англійським гумором та харизматичними героїнями-пенсіонерками. Вона — не з тих детективів, які читаєш у напрузі або де багато кривавих деталей. Це — світла історія, де за справу беруться літні пані, і ведуть розслідування вони у своєму, абсолютно неповторному стилі", — ділиться вжареннями Букля.

Фото: видавництво Нора-Друк

"Вафельне серце" і "Воротар і море", Марія Парр

Ці дві повісті — ніжна скандинавська класика. Історія про хлопчика Трілле, його бешкетну подругу Лену і життя в маленькому фіордовому селі. Це сміх крізь сльози, щира дружба й справжня доброта. Дорослі теж заплачуть. І правильно зроблять.

"Коли, як не влітку, занурюватись у ностальгію за дитинством?! Ці історії про дітей, але вони змушують сміятись до сліз дорослих (перевірено на мені і моїх підписниках)", — каже Букля.

Фото: видавництво Крокус

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найцікавіші книжки українських авторів, котрі слід прочитати цього літа.