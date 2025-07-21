Фэнтези, преступления, шпионы: что читать в жару, когда сериалы надоели, — топ книг на лето 2025

Болота, серийные убийцы, Гавайи, пираты, британские пенсионерки и фальшивые невесты — звучит как сюжет для голливудского блокбастера, но это все о книгах. Фокус вместе с бук-блогеркой Буклей рассказывает о книгах, которые стоит прочитать летом.

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Что общего между болотами, фальшивыми невестами и британскими пенсионерами? Все это — о книгах, которые стоит прочитать этим летом. Фокус и бук-блогерка Букля, рассказывают о книгах, в которые погружаешься с головой так глубоко, что забываешь о кондиционере, работе и даже, что чай остыл. Здесь и фэнтези с ограблением, и детектив с кладбищем, и романтика с неожиданными поворотами — все, чтобы каждый день имел вкус страницы, которую не хочется перелистывать слишком быстро.

"Там, где поют раки", Делия Оуэнс

Не роман — а гимн одиночеству. Природа болотистой Северной Каролины оживает на страницах, а вместе с ней — девушка Кайя. Она всю жизнь живет среди диких болот и бескрайних маршей — одна, покинутая всеми, даже семьей. Ее мир — это природа, тишина и страх снова быть отвергнутой. Она избегает людей, прячется от боли, как те самые раки, за которыми наблюдает. Но однажды появляется кто-то, кто заставляет ее впустить свет в закрытое сердце.

Это щемящий роман об одиночестве, доверии и силе быть собой даже тогда, когда кажется, что мир забыл о тебе. И о том, что порой самая дикая природа — не снаружи, а внутри.

В сюжете будет загадочное убийство, но эта история значительно глубже, чем криминал.

"Не советую воспринимать этот роман как детектив. Да, в этой истории присутствует определенная интрига, но в целом она представляет собой единение с природой. Это живые описания, это отшельнический образ жизни, это поиск покоя и умиротворения. На напряженное расследование не рассчитывайте, эта книга прекрасна своей атмосферой", — говорит бук-блогерка Букля.

Фото: издательство Vivat

"Кладбище домашних животных", Стивен Кинг

Когда Кинг пишет о смерти — становится страшно. Но когда он пишет о любви, которая способна нарушить границы смерти — страшно вдвойне.

Все началось с трагедии: любимого кота семьи Кридов, Черча, сбил грузовик. Казалось бы — просто печальная случайность. Но сосед предложил странное решение: похоронить животное не на обычном кладбище, а на старом индейском — том самом, что, по преданию, возвращает мертвых. Луис согласился. И на следующее утро Черч вернулся. Правда.... уже не совсем тем котом, каким был.

Вечная тема: стоит ли играть с тем, что уже не вернешь?

"Эта история Кинга начинается до боли знакомо для всех любителей хорроров — в частный дом заезжает семья и все начинает идти наперекосяк. Меня мучили ночные кошмары, пока читала, и я сейчас не преувеличиваю. Однако для любителей пощекотать себе нервы — то, что надо", — рассказывает бук-блогерка.

Фото: издательство КСД

"Между воров", "Одноименные", Эдриенн Янг

"Дилогия для любителей приключений и морской атмосферы. Удобно, что книги небольшие, поэтому не будут занимать много места в чемодане и прочитаются за отпуск", — делится впечатлениями Букля.

Книга рассказывает о Фейбл — сильной девушке, которая выживает в мире пиратов и воров после того, как ее оставил отец. Она стремится найти его и вернуть свое законное, сталкиваясь с опасностями, интригами и неожиданной помощью молодого торговца Веста. Это история о выживании, доверии и борьбе за собственную судьбу.

Фото: издательство Vivat

"Переплетенные лозы", Джулианна Маклин

Фиона всю жизнь хранила одну тайну — роман своей матери с итальянским виноделом. Но когда умирает ее биологический отец, она получает неожиданное наследство и знакомится с новой семьей, которая готова бороться за имущество. Пока Фиона распутывает запутанные семейные связи и тайны прошлого, ее ждет путешествие в сердце Тосканы, где любовь, предательство и мужество переплетаются с поиском истинных ценностей.

"Эта книга — как итальянское вино, ею хочется наслаждаться. Здесь вам и невероятная атмосфера Тосканы, и немного семейных тайн, и история любви сквозь годы... И, конечно, события разворачиваются летом", — рассказывает Букля.

Фото: издательство Букшеф — Bookchef

"Палящее тепло убьет нас в первую очередь", Джефф Гуделл

"Когда, как не летом, погружаться в размышления о глобальном потеплении?", — задается вопросом бук-блогерка.

В книге Джеффа Гуделла говорится о последствиях стремительного глобального потепления — от лесных пожаров в Калифорнии до таяния ледников в Арктике. Автор рассказывает, как изменение климата влияет на наши города, продукты питания и здоровье, и что ждать, когда летние температуры вырастут до 45 °C.

Это острая, научно обоснованная и одновременно живая история о том, как экстремальная жара уже меняет нашу жизнь и что стоит знать, чтобы подготовиться к будущему.

Фото: издательство Бородатый Тамарин

"Люди, которых мы встречаем в отпуске", Эмили Генри

Солнечный, ироничный, атмосферный роман о друзьях, которые каждый год путешествовали вместе — пока не перестали. Почему и смогут ли отпуск и честность вернуть прежнее? Роман, как коктейль из юмора, драмы и намека на второй шанс.

"Если вы ищете легкого романтического чтения — этот вариант для вас. А еще у нас так хорошо выдают Эмили Генри, что эта книга идеально подходит для фото из отпуска", — говорит Букля.

Фото: издательство АРТБУКС

"Этим летом я стала красивой", Дженни Хан

Уже легендарный экранизированный солнечный роман.

Юная героиня проводит лето, как всегда — в семейном домике у моря. Но что-то меняется: она, ее чувства и отношение к себе. Первая любовь, ревность, семейные драмы и взросление. Легкая, щемящая и очень "сериальная" история.

"Самое легкое, что я читала за последние несколько лет. Подростковая история, но очень милая и по-летнему атмосферная", — рассказывает бук-блогерка.

Фото: издательство Ранок

"Случайные невесты", Кристина Лорен

Это роман о неожиданной любви, втором шансе и комических обстоятельствах, меняющих жизнь. Главная героиня, Олив, всю жизнь чувствовала себя неудачницей на фоне своей везучей сестры-близняшки Эмилии. Но когда свадьба сестры заканчивается массовым отравлением, и только Олив с нелюбимым дружком жениха — Итаном — остаются здоровыми, именно им приходится лететь вместе в уже оплаченный медовый месяц на Гавайи. То, что начиналось с неприязни, превращается в забавную, искреннюю и трогательную историю отношений.

"Если вам нравится троп "фальшивые отношения", эта книга — для вас. Легкая, романтическая история, которая составит вам идеальную компанию на отдыхе", — продолжает Букля.

Фото: издательство Vivat

"Марловский криминальный клуб", Роберт Тарагуд

77-летняя Джудит Потс живет одиноко в поместье, составляет кроссворды и любит виски. Ее спокойная жизнь меняется, когда она становится свидетелем убийства. Полиция не верит ее словам, поэтому Джудит берется за расследование сама — вместе с двумя подругами. Но вскоре в городке появляется еще одно тело, и невинное хобби превращается в смертельно опасную игру. Это остроумный, атмосферный cozy-детектив с харизматичными героинями, юмором и крутыми загадками.

"Понравилась эта книга атмосферой маленького городка, английским юмором и харизматичными героинями-пенсионерками. Она — не из тех детективов, которые читаешь в напряжении или где много кровавых деталей. Это — светлая история, где за дело берутся пожилые дамы, и ведут расследование они в своем, совершенно неповторимом стиле", — делится вжареннями Букля.

Фото: издательство Нора-Друк

"Вафельное сердце" и "Вратарь и море", Мария Парр

Эти две повести — нежная скандинавская классика. История о мальчике Трилле, его озорной подруге Лене и жизни в маленькой фьордовой деревне. Это смех сквозь слезы, искренняя дружба и настоящая доброта. Взрослые тоже заплачут. И правильно сделают.

"Когда, как не летом, погружаться в ностальгию по детству?! Эти истории о детях, но они заставляют смеяться до слез взрослых (проверено на мне и моих подписчиках)", — говорит Букля.

Фото: издательство Крокус

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых интересных книгах украинских авторов, которые следует прочитать этим летом.