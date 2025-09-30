Книга как оружие: какие вызовы стоят сегодня перед украинскими издателями

Сегодня в Украине отмечают День библиотек. Во время войны этот праздник звучит по-новому: библиотеки становятся укрытиями, а книги — оружием против забвения. Но пока читатели ищут истории о прошлом и будущем, молодые издательства вынуждены бороться за права, бороться с пиратством и конкурировать с TikTok. Об этих вызовах Фокус поговорил с издательством Lobster.

Сегодня, 30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек. Для украинцев этот праздник сегодня звучит особенно — ведь наши библиотеки превратились из "тихих залов для книг" в настоящие пункты несокрушимости. Здесь обустраивают укрытия, бесплатные образовательные курсы, волонтерские штабы, проводят встречи для детей, которые потеряли дом. В городах прифронтовой зоны библиотекари часто остаются единственными культурными работниками, которые держат громаду "на плаву".

Кроме того, в условиях войны сама книга стала оружием — оружием против забвения и российских мифов. В украинских библиотеках сегодня чаще всего просят историческую литературу: от казацкой эпохи до современных исследований о Майдане и войне на Донбассе. Книги об истории Украины, переводы украинских авторов по миру и даже комиксы о войне становятся средством формирования национальной идентичности.

Но библиотека — это не только хранилище исторических томов. Это живой организм, который наполняется новыми книгами, отражающими современность и мечты о будущем. Украинские читатели все активнее обращаются к фантастике: во времена войны этот жанр дает возможность убежать от реальности, одновременно осмысливая ее через метафоры и альтернативные миры.

О том, как фантастика в Украине становится книгой выживания и что значит быть молодым издательством во время войны — Фокус поговорил с Русланом Нонкой — владельцем нового украинского издательства Lobster, которое специализируется на жанрах, провоцирующих к размышлениям и дискуссиям: научная фантастика и историческая документалистика.

Как покупают бестселлеры: закулисье книжных прав

Почему так сложно получить права на перевод мирового бестселлера?

Это отдельная и довольно запутанная "игра". Если книга становится хитом, сразу несколько издательств претендуют на перевод, и тогда запускается аукцион. Правообладатель или агент рассматривает предложения, выбирает партнера, а цена постоянно растет. Еще один вызов — найти владельца прав. Это может быть автор, агентство или крупная корпорация. Иногда наши письма остаются без ответа месяцами.

Бывает ли, что права на украинский перевод продают сразу нескольким издателям?

Такие случаи бывают, но редко. Обычно права продают эксклюзивно — одно издательство имеет право издавать книгу на украинском языке в мире. Однако иногда несколько издателей получают одинаковые права, и это создает определенный хаос.

Сколько времени проходит от первого письма до подписания контракта?

В среднем около четырех месяцев. Если речь идет о небольшом авторе без агента, договориться можно даже за несколько недель. Но с крупными агентствами или корпорациями переговоры могут длиться полгода. Часто процесс останавливается из-за выставок или праздников, когда агенты просто не отвечают.

Переводчик как посредник между мирами: от китайских реалий до научной фантастики

Вредят ли книжному бизнесу любительские переводы в Telegram-каналах?

Особого вреда они не наносят. Это работа энтузиастов для узкой аудитории. Гораздо большая проблема — пиратские типографии, которые берут электронные или бумажные копии и печатают книги без всяких прав. Они работают быстро и дешево, и это действительно бьет по авторам и легальным издателям.

Что сложнее: передать стиль автора или адаптировать культурные реалии?

Зависит от языка и жанра. В английской или немецкой прозе главное — ритм и стиль. А с китайской литературой все иначе: надо объяснять культурные отсылки, традиции, даже бытовые вещи, которые непонятны украинскому читателю. В этом смысле переводчик становится культурным посредником. Фантастика же требует точности с терминами — мы всегда советуемся с научными редакторами, чтобы избежать ошибок.

Отказывались ли вы когда-нибудь от издания после покупки прав?

Да, такое случалось. Мы подписали контракт, но после более глубокого чтения поняли, что текст содержит неприемлемые для нас нарративы. И мы сознательно отказались от проекта, несмотря на финансовые потери. Потому что для нас важнее ценности и репутация издательства.

Исчезнет ли "классический читатель" в мире TikTok и Netflix

Читают ли украинцы больше или меньше, чем раньше?

После начала полномасштабной войны читателей в принципе стало меньше — людям часто не хватает сил и ресурсов. Но те, кто читают, теперь покупают и потребляют больше книг, чем раньше. Это такой "эффект ядра аудитории": меньше людей, но более преданные читатели. Еще одно важное изменение — украиноязычная литература стала значительно популярнее. То, что раньше выходило ограниченным тиражом, сейчас пользуется большим спросом.

Аудиокниги и подкасты — это конкуренция или новая возможность для рынка?

Аудиокниги скорее расширяют рынок. Их слушают в транспорте, спортзале, дома. Это еще один способ "потреблять" книги. Подкасты отбирают время у всех форматов, книги не исключение. Но глобально аудио занимает лишь 5-10% рынка, и вряд ли станет доминирующим.

Исчезнет ли классический читатель из-за развития новых форматов?

Нет, классические читатели были и будут. Кто-то любит хранить бумажные книги как артефакты, кто-то читает исключительно электронку, а кто-то выбирает микс. Но правда и то, что конкуренция за внимание бешеная: сериалы, соцсети, игры — все это борется за то же время, которое когда-то было "временем книги". Поэтому наша задача как издателей — делать книги настолько качественными и привлекательными, чтобы люди сознательно выбирали их.

Первые шаги и первые барьеры: что значит войти в мир издателей

Как вы выбираете авторов и тексты?

Есть несколько факторов. Во-первых, это жанры, которые нам интересны. Во-вторых, нам должен понравиться сам сюжет, и мы уделяем большое внимание отзывам читателей из других стран. Также ориентируемся на статистику: продажи, рейтинги в книжных сообществах. Это помогает понять, что будет интересно украинскому рынку. Важно и различать бестселлеры (которые быстро продаются и так же быстро забываются) и лонгселлеры (которые стабильно покупают годами).

Какие самые большие проблемы были на старте?

Труднее всего было преодолеть "барьер входа": найти правильные контакты, наладить коммуникацию с агентами, понять логику рынка прав. Вторая проблема — конкуренция. На любую интересную книгу претендуют сразу несколько издательств, и выиграть в этой борьбе сложно.

