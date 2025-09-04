Украинка пожаловалась на высокую цену нового детектива Джоан Роулинг: писательница ответила ей

Пользователь из Украины заметила, что за криминальный детектив "Человек с клеймом" надо отдать "целое состояние". Стоимость книги снизится не ранее, чем через год.

Пользователь из Украины под ником Julie Artsy пожаловалась на высокую цену нового криминального детектива "Человек с клеймом" ("The Hallmarked Man"). В социальной сети Х она написала.

Книга написана под авторством Роберта Гэлбрейта (псевдоним всемирно известной английской писательницы Джоан Роулинг, автора серии романов про Гарри Поттера, — ред.).

Julie Artsy утверждает, что украинцам надо отдать за нее "целое состояние", или ожидать, когда цена снизится. Книга сейчас стоит в три раза дороже, чем через год.

"Пока остальной мир наслаждается "Человеком с клеймом", нам, если мы не готовы заплатить за нее баснословную сумму, приходится ждать", — подчеркнула автор.

В посте она тэгнула аккаунт писательницы.

Роулинг кратко ответила на ее сообщение следующим образом: "Напишите свой адрес мне в личные сообщения, я отправлю вам книгу". Julie Artsy поблагодарила Роулинг за ответ.

Серия о Корморане Страйке: о чем книга "Человек с клеймом"?

Серия романов Джоан Роулинг о частном детективе Корморане Страйке насчитывает восемь книг. Роулинг издавала их с 2013 года и писала под псевдонимом Роберт Гэлбрэйт.

Сюжеты книг повествуют о расследованиях запутанных уголовных дел Страйком и его помощницы Робин Эллакотт. Литературные критики и читатели высоко оценили произведения за глубокие характеры, сложные сюжеты и социальные темы.

Книги послужили основой для создания телесериала "Страйк" британской вещательной корпорации BBC. "Человек с клеймом" вышла 2 сентября 2025 года, ее сюжет повествует о расследовании загадочного убийства в магазине серебряных изделий для масонов.

"Захватывающий, поразительно хитроумный роман, который выводит историю Страйка и Робин на новый уровень", — отмечают критики.

Напомним, Джоан Роулинг праздновала на Багамах решение суда о том, что трансгендерные женщины юридически не являются женщинами. Она показала фото на яхте за 150 млн долларов.

На аукционе Hansons в декабре 2023 года выставляли первое издание книги о Гарри Поттере. Цена книги доходила до 60 тысяч фунтов стерлингов.