Джоан Роулинг отпраздновала "победу над трансгендерами" на своей яхте за 150 млн долларов

Известная писательница, которую обвиняли в трансфобии, отправилась на Багамы, отмечая "День борьбы за независимость Ирландии" после исторического решения Верховного суда в отношении трансгендерных женщин.

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Об этом пишет Daily Mail.

Автор книг о Гарри Поттере отпраздновала решение Верховного суда о том, что трансгендерные женщины юридически не являются женщинами, опубликовав фотографию себя, попыхивающей сигарой на своей суперъяхте стоимостью 150 миллионов долларов.

Роулинг назвала вчерашнее решение, в котором термины "женщина" и "пол" в Законе о равенстве 2010 года отнесены к биологическому полу, крупной победой в борьбе за "права женщин и девочек по всей Великобритании".

Женщины у Верховного суда празднуют победу

59-летняя писательница активно поддерживала активистскую группу "За женщин Шотландии", используя свое культурное и финансовое влияние в ее давней судебной тяжбе с шотландским правительством по поводу определения понятия "женщина" в шотландском законодательстве.

И это принесло свои плоды, когда судьи единогласно постановили, что слова "пол", "мужчина" и "женщина" в Законе о равенстве должны означать "биологический пол", что вызвало ликующие сцены у здания Верховного суда в Лондоне.

Это означает, что юридическое определение "женщины" применимо только к тем, кто родился женщинами, и трансгендерные женщины не имеют права пользоваться помещениями, предназначенными только для женщин, такими как туалеты или раздевалки.

Роулинг опубликовала несколько фото в социальной сети X (ранее Twitter), показав, как она чокается шампанским со своим мужем Нилом Мюрреем, а потом курит победную сигару на борту своей роскошной яхты.

Она сопроводила фото подписью: "Мне нравится, когда план срабатывает. #ВерховныйСуд #ПраваЖенщин". Роулинг также пошутила насчет своей сигары, после того, как в комментариях предположили, что это косяк с марихуаной.

"Тем, кто празднует тот факт, что я курю косяк: это сигара. Даже если бы он решил идентифицировать себя как косяк в целях этого празднования, он бы объективно, доказуемо и демонстративно оставался сигарой", — написала писательница и добавила, что фото сделала ее дочь, а коктейль в бокале – это "Олд Фешен".

Джоан Роулинг владеет своей суперъяхтой стоимостью 150 миллионов долларов с 2023 года. Ранее она называлась Infinity, а затем переименована в Cloud 9. Писательница назвала ее "Сансара" – это санскритское слово, которое переводится как "странствие" и также используется для обозначения перерождения.

Длина судна составляет 88,5 метров, оно может разместить 12 гостей и экипаж из 26 человек, а также на нем есть 5-метровый круглый бассейн, пляжный клуб и современный кинотеатр.

Напомним, после того, как Джоан Роулинг обозначила свою позицию насчет трансгендеров, на нее обрушилась волна критики, в том числе и от звезд фильмов о Гарри Поттере.