Джоан Роулинг снова раскритиковали за трансфобию: что она сказала на этот раз

Писательница продолжает последовательно настаивать на том, что существуют только два пола: мужчины и женщины. Из-за своих взглядов она неоднократно становилась объектом хейта.

Related video

Британская писательница Джоан Роулинг, "мама" Гарри Поттера, снова вызвала критику в соцсети Х после того, как высказала свое мнение на тему трансгендерных людей.

Один из пользователей посоветовал Джоан "использовать свое влияние во благо и перестать ненавидеть детей-трансгендеров". Однако британка не стала поддерживать его предложение.

"Не бывает детей-трансгендеров. Нет такого ребенка, который "рождается в неправильном теле". Есть только взрослые, вроде тебя, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложных воспоминаний вместе взятые", – написала она.

Пост Джоан Роулинг просмотрели более 9,5 млн раз

В комментариях, где разгорелась оживленная дискуссия, Роулинг добавила:

"Дети смотрят видео TikTok, где хирурги продают идею о том, что тела можно модифицировать, как Lego. Школы утверждают трансгендерную идентичность детей за спиной родителей. Некая детская благотворительная организация в Великобритании разослала бандажи для груди девочкам-подросткам без согласия родителей. Многие родители изо всех сил пытаются защитить детей от духа времени, который говорит им, что тревоги по поводу полового созревания, сексуальности и взросления можно устранить, если всю жизнь полагаться на Большую Фарму и врачей, которые заставят Франкенштейна выглядеть этичным".

В свою очередь многие припомнили ей более ранние высказывания о трансгендерных людях и осудили ее за ее позицию.

"Большинство взрослых трансгендеров когда-то были детьми-трансгендерами. Отрицание их существования не стирает их, однако затрудняет для них получение необходимой поддержки и ухода", "У меня есть племянник, который только что совершил переход в 18 лет. Он (и мы) знали с ОЧЕНЬ раннего возраста, что с "Джулией" что-то не так. Мы знали. Так вы говорите, что все люди созданы без недостатков? Гены не могут ошибаться? ДНК идеальна?", "Трансгендеры из числа моих знакомых говорят, что они "просто знали", что их пол был неправильно определен с раннего возраста. У меня нет никаких оснований полагать, что они лгут. Их убежденность возникла задолго до споров о "проснувшемся". Так что давайте просто уважать гендерную идентичность людей. Это не наше дело!" – пишут они.

Однако нашлись и те, кто поддержал писательницу.

"Мои соседи раньше были семьей с 4 девочками и мальчиком (самым младшим). Он играл в куклы до 4 лет. Потом он нашел Бена 10, Трансформеров, Супермена и т. д. Он никогда не оглядывался назад. Сегодня он подросток и блестящий молодой человек. Ни разу его родители (или мы, соседи, очень близкие и дружелюбные с семьей) не думали, что он их пятая девочка. Некоторые сумасшедшие родители на западе заходят слишком далеко", "На основе этого нет трансгендерных детей", – отмечают пользователи.

Джоан Роулинг неоднократно становилась объектом нападок. Все началось с того, что в 2020 году она поделилась мнением о статье "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют". И оно оказалось весьма непопулярным.

Речь идет о статье "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют". Она вышла на ресурсе Devex. В статье говорилось, что, по оценкам, у около 1,8 миллиарда девочек, женщин и небинарных людей есть менструация. Именно формулировка "люди, которые менструируют" и смутила писательницу. Такое выражение используется в отношении трансмужчин, у которых, как и у женщин, бывает менструация.

Роулинг написала в своем Twitter пост в котором язвительно отметила, что ранее для определения таких "людей" было слово. "Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?", — написала писательница (People who menstruate. I"m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?).

В итоге на нее обрушилась волна обвинений в гомофобии. В сети угрожали ей смертью, публиковали адрес и фото ее дома и устроили настоящую травлю. А писательница Гретхен Фелькер-Мартин даже "убила" Роулинг в своем новом постапокалиптическом романе ужасов "Охота на людей".

В свою очередь Джона продолжила придерживаться своего мнения.

Ранее Фокус писал, что Роулинг собрала миллион фунтов стерлингов для детей Украины.