Джоан Роулінг знову розкритикували за трансфобію: що вона сказала цього разу

Письменниця продовжує послідовно наполягати на тому, що існують тільки дві статі: чоловіки і жінки. Через свої погляди вона неодноразово ставала об'єктом хейту.

Related video

Британська письменниця Джоан Роулінг, "мама" Гаррі Поттера, знову викликала критику в соцмережі Х після того, як висловила свою думку на тему трансгендерних людей.

Один із користувачів порадив Джоан "використати свій вплив на благо і перестати ненавидіти дітей-трансгендерів". Однак британка не стала підтримувати його пропозицію.

"Не буває дітей-трансгендерів. Немає такої дитини, яка "народжується в неправильному тілі". Є тільки дорослі, на кшталт тебе, готові пожертвувати здоров'ям неповнолітніх, щоб зміцнити свою віру в ідеологію, яка зрештою принесе більше шкоди, ніж лоботомія і синдром помилкових спогадів разом узяті", – написала вона.

Пост Джоан Роулінг переглянули понад 9,5 млн разів

У коментарях, де розгорілася жвава дискусія, Роулінг додала:

"Діти дивляться відео TikTok, де хірурги продають ідею про те, що тіла можна модифікувати, як Lego. Школи стверджують трансгендерну ідентичність дітей за спиною батьків. Якась дитяча благодійна організація у Великій Британії розіслала бандажі для грудей дівчаткам-підліткам без згоди батьків. Багато батьків щосили намагаються захистити дітей від духу часу, який говорить їм, що тривоги з приводу статевого дозрівання, сексуальності та дорослішання можна усунути, якщо все життя покладатися на Велику Фарму і лікарів, які змусять Франкенштейна виглядати етичним".

Зі свого боку багато хто пригадав їй більш ранні висловлювання про трансгендерних людей і засудив її за її позицію.

"Більшість дорослих трансгендерів колись були дітьми-трансгендерами. Заперечення їхнього існування не стирає їх, проте ускладнює для них отримання необхідної підтримки та догляду", "У мене є племінник, який щойно здійснив перехід у 18 років. Він (і ми) знали з ДУЖЕ раннього віку, що з "Джулією" щось не так. Ми знали. То ви кажете, що всі люди створені без недоліків? Гени не можуть помилятися? ДНК ідеальна?", "Трансгендери з-поміж моїх знайомих кажуть, що вони "просто знали", що їхня стать була неправильно визначена з раннього віку. У мене немає жодних підстав вважати, що вони брешуть. Їхня переконаність виникла задовго до суперечок про "те, що прокинулося". Тож давайте просто поважати гендерну ідентичність людей. Це не наша справа!" – пишуть вони.

Однак знайшлися й ті, хто підтримав письменницю.

"Мої сусіди раніше були сім'єю з 4 дівчатками і хлопчиком (наймолодшим). Він грав у ляльки до 4 років. Потім він знайшов Бена 10, Трансформерів, Супермена тощо. Він ніколи не озирався назад. Сьогодні він підліток і блискуча молода людина. Жодного разу його батьки (або ми, сусіди, дуже близькі і доброзичливі з родиною) не думали, що він їхня п'ята дівчинка. Деякі божевільні батьки на заході заходять надто далеко", "На основі цього немає трансгендерних дітей", – зазначають користувачі.

Джоан Роулінг неодноразово ставала об'єктом нападок. Усе почалося з того, що 2020 року вона поділилася думкою про статтю "Створення рівноправного світу після COVID-19 для людей, які менструюють". І вона виявилася вельми непопулярною.

Йдеться про статтю "Створення рівноправного світу після COVID-19 для людей, які менструюють". Вона вийшла на ресурсі Devex. У статті йшлося про те, що, за оцінками, близько 1,8 мільярда дівчаток, жінок і небінарних людей мають менструацію. Саме формулювання "люди, які менструюють" і збентежило письменницю. Такий вираз використовується щодо трансчоловіків, у яких, як і в жінок, буває менструація.

Роулінг написала у своєму Twitter пост, у якому уїдливо зазначила, що раніше для визначення таких "людей" було слово. "Люди, які менструюють. Я впевнена, що було якесь інше слово для цього. Допоможіть пригадати. Жанщуни? Жинущики? Женще?", – зазначила письменниця (People who menstruate. Упевнена, що було якесь інше слово для цих людей. Хтось допоможіть мені згадати. Wumben? Wimpund? Woomud?).

У підсумку на неї зійшла хвиля звинувачень у гомофобії. У мережі погрожували їй смертю, публікували адресу і фото її будинку і влаштували справжнє цькування. А письменниця Гретхен Фелькер-Мартін навіть "убила" Роулінг у своєму новому постапокаліптичному романі жахів "Полювання на людей".

Зі свого боку Джона продовжила дотримуватися своєї думки.

Раніше Фокус писав, що Роулінг зібрала мільйон фунтів стерлінгів для дітей України.