Трансгендерна письменниця "вбила" Джоан Роулінг у своїй новій книзі

Роман уже розкритикували, назвавши його "женоненависницькою жовчю".

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56-річна британська письменниця Джоан Роулінг, яка створила серію книг про пригоди Гаррі Поттера і відома своїми категоричними поглядами про гендерну ідентичність, знову опинилася в полі зору трансгендерних людей, які, м'яко кажучи, не люблять її за різкі висловлювання. Цього разу відзначилася письменниця Гретхен Фелькер-Мартін, яка "вбила" Роулінг у своєму новому постапокаліптичному романі жахів "Полювання на людей", повідомляє Daily Mail.

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Трансгендерна авторка описує смерть міс Роулінг від рук трансактивістів внаслідок пожежі в шотландському замку. За сюжетом, персонажі роману вистежують і вбивають TERF — радикальних феміністок, які дотримуються принципу виключення, термін, який у минулому використовували проти міс Роулінг, — яких у романі називають "лицарями Дж. К. Роулінг".

"Чи чули новенькі, що трапилося з леді з Гаррі Поттера? … Отже, по-перше, вона перетворилася на божевільну TER на кшталт, суперінтенсивну", — йдеться в книзі.

Потім авторка пояснює, як вона відвела своїх "багатих" друзів з TERF в замок у Шотландії, де один із персонажів "блискає посеред ночі й починає рвати інших гостей до того, як хтось перекине лампу або щось таке", залишивши людей "горіти живцем", перш ніж "нарешті весь замок розвалиться". TERF також використовують військовий корабель під назвою "Ґалбрейт", що є посиланням на псевдонім Джоан Роулінг Роберт Ґалбрейт.

"Якщо вам набридли романи про гендерну чуму, написані трансфобними дип***ами, оцініть мій роман "Полювання на людей", написаний трансжінкою для трансаудиторії. Трансдайки закохуються, тра*яться і вбивають TERF, дикі люди мародерствують в глушині, JK Роулінг вмирає і т.д.", — так характеризують книгу у Twitter.

Фото: Скриншот

Роман, випущений видавничим гігантом Macmillan, вже розкритикували як "женоненависницьку жовч" "ненормальної" письменниці. Видавництво стверджує, що публікує художню літературу, яка "тривожить і захоплює".

"Я не можу зрозуміти, чому Amazon продає таку жовч", "Ця книга — насильство над жінками й нічого більше. Існування цієї книги ще раз доводить, що женоненависництво допустиме, якщо ви ідентифікуєте себе як члена певної групи. Якщо ви хочете прочитати про шалені жорстокі сексуальні фантазії ненормальної людини щодо жінок, то ця книга для вас!" — обурюються користувачі у відгуках на сторінці інтернет-магазину Amazon, що торгує книгою.

Авторка вже відреагувала на публікацію Daily Mail.

"Полювання на людей" — це "женоненависницька жовч", опублікована "ненормальною" письменницею, захоплено відгукується про Daily Mail, яка технічно все ще є газетою", — написала вона.

Нагадаємо, Джоан Роулінг неодноразово погрожували розправою за те, що вона заявила про існування лише двох статей: чоловічої та жіночої. В Мережі навіть запустили флешмоб із закликами знищити її, а також опублікували фото її будинку та адресу.