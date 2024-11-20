Затриманий утік із кімнати допиту поліції, пробивши стіну ногами: відео стало вірусним

Обвинувачений у вбивстві своєї родини зламав стіну кімнати для допитів і втік. Кадри з камер відеоспостереження вже набрали мільйони переглядів.

Адлай Местре, обвинувачений у вбивстві своєї сім'ї, втік із кімнати для допитів у поліцейській дільниці в Тіхерасі, Нью-Мексико, США. Про це пише Mint.

Згідно з судовими документами, 24-річний Адлай Местре нібито застрелив із пістолета своїх батьків Раймундо (46) і Берту (51), 17-річну сестру Брейль і собаку, після чого був затриманий. Повідомляється, що підозрюваний зізнався у злочині.

Відео з камер спостережень показує, як йому вдалося втекти з кімнати для допитів, пробивши дірку в стіні, поки офіцери відволіклися.

У соціальних мережах відреагували на відео, а багато хто з коментаторів засудили помилку з боку офіцерів.

"Його слід було прикувати до столу", — вважає один із користувачів.

"Цікаво, скільки коштують ці стіни? Чи відображає це ціна?" — пожартував користувач, на що йому відповіли, що більшість будівель у США, мабуть, зроблені з картону.

До слова, Местре не вдалося втекти з поліцейської дільниці, його схопили в коридорі помічники шерифа. Після цього йому до обвинувачення додали "спробу втечі".

Нагадаємо, у Флориді дружина будівельника вела прямий репортаж урагану "Мілтон" зі свого міцного бетонного особняка. Після цього на жінку посипалися гнівні коментарі, а її публікації і навіть акаунт без попередження були видалені адміністрацією соцмережі.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах двоє будівельників вирішили жорстко відреагувати на відмову клієнта повністю оплатити їхню роботу, розбивши відремонтовану ванну кімнату.