Будівельники рознесли нову ванну кімнату після того, як клієнт відмовився платити (відео)

За словами одного з будівельників, власник житла виділив їм 15 000 доларів на матеріали, але відмовився виплатити решту 10 000 доларів за роботу. У відповідь двоє чоловіків вирішили дати йому урок.

У Сполучених Штатах двоє будівельників вирішили жорстко відреагувати на відмову клієнта повністю оплатити їхню роботу, розбивши щойно відремонтовану ванну кімнату. Ролик став вірусним і набрав понад 5,2 млн переглядів у TikTok.

Відео інциденту, на якому робітники знищують мармурові поверхні, душову кабіну і дзеркало, швидко привернуло увагу користувачів соцмережі.

"Слухайте, клієнт нам не заплатив. Ми зробили йому новий душ, витратили свої сили, але він не захотів повністю розплатитися. Він дав нам 15 000 доларів на матеріали, але відмовився виплатити решту 10 000 доларів за роботу", — розповів один із будівельників.

Після цього він попросив свого помічника завдати пошкоджень ванній кімнаті. Чоловік почав трощити мармурові поверхні та скляні елементи кувалдою, перетворюючи стильну ванну на руїни.

Відео викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах. Деякі користувачі засудили дії будівельників, називаючи їх "нераціональними" і вказуючи на необхідність контрактів для захисту обох сторін.

"Ви знаєте про контракти чи ніколи про них не чули?" — запитав один із коментаторів.

Інші користувачі, однак, стали на бік будівельників.

"Я думаю, це справедливо, якщо немає іншого виходу", — написав один із глядачів.

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