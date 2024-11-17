Строители разнесли новую ванную комнату после того, как клиент отказался платить (видео)

По словам одного из строителей, владелец жилья выделил им 15 000 долларов на материалы, но отказался выплатить оставшиеся 10 000 долларов за работу. В ответ двое мужчин решили преподать ему урок.

В Соединенных Штатах двое строителей решили жестко отреагировать на отказ клиента полностью оплатить их работу, разбив только что отремонтированную ванную комнату. Ролик стал вирусным и набрал более 5,2 млн просмотров в TikTok.

Видео инцидента, на котором рабочие уничтожают мраморные поверхности, душевую кабину и зеркало, быстро привлекло внимание пользователей соцсети.

"Слушайте, клиент нам не заплатил. Мы сделали ему новый душ, потратили свои силы, но он не захотел полностью расплатиться. Он дал нам 15 000 долларов на материалы, но отказался выплатить оставшиеся 10 000 долларов за работу", — рассказал один из строителей.

После этого он попросил своего помощника нанести повреждения ванной комнате. Мужчина начал крушить мраморные поверхности и стеклянные элементы кувалдой, превращая стильную ванную в руины.

Видео вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи осудили действия строителей, называя их "нерациональными" и указывая на необходимость контрактов для защиты обеих сторон.

"Вы знаете о контрактах или никогда о них не слышали?" — спросил один из комментаторов.

Другие пользователи, однако, встали на сторону строителей.

"Я думаю, это справедливо, если нет другого выхода", — написал один из зрителей.

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