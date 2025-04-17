Джоан Роулінг відсвяткувала "перемогу над трансгендерами" на своїй яхті за 150 млн доларів

Відома письменниця, яку звинувачували в трансфобії, вирушила на Багами, відзначаючи "День боротьби за незалежність Ірландії" після історичного рішення Верховного суду щодо трансгендерних жінок.

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Про це пише Daily Mail.

Авторка книжок про Гаррі Поттера відсвяткувала рішення Верховного суду про те, що трансґендерні жінки юридично не є жінками, опублікувавши фотографію себе, яка покурює сигарою на своїй супер'яхті вартістю 150 мільйонів доларів.

Роулінг назвала вчорашнє рішення, в якому терміни "жінка" і "стать" у Законі про рівність 2010 року віднесено до біологічної статі, великою перемогою в боротьбі за "права жінок і дівчаток по всій Великій Британії".

Жінки біля Верховного суду святкують перемогу

59-річна письменниця активно підтримувала активістську групу "За жінок Шотландії", використовуючи свій культурний і фінансовий вплив у її давній судовій тяганині з шотландським урядом з приводу визначення поняття "жінка" в шотландському законодавстві.

І це принесло свої плоди, коли судді одноголосно ухвалили, що слова "стать", "чоловік" і "жінка" в Законі про рівність мають означати "біологічну стать", що спричинило тріумфальні сцени біля будівлі Верховного суду в Лондоні.

Це означає, що юридичне визначення "жінки" може бути застосовано тільки до тих, хто народився жінками, і трансґендерні жінки не мають права користуватися приміщеннями, призначеними тільки для жінок, як-от туалети або роздягальні.

Роулінг опублікувала кілька фото в соціальній мережі X (раніше Twitter), показавши, як вона цокає шампанським зі своїм чоловіком Нілом Мюрреєм, а потім курить переможну сигару на борту своєї розкішної яхти.

Вона супроводила фото підписом: "Мені подобається, коли план спрацьовує. #ВерховнийСуд #ПраваЖінок". Роулінг також пожартувала щодо своєї сигари, після того, як у коментарях припустили, що це косяк із марихуаною.

"Тим, хто святкує той факт, що я курю косяк: це сигара. Навіть якби він вирішив ідентифікувати себе як косяк з метою цього святкування, він би об'єктивно, доказово і демонстративно залишався сигарою", — написала письменниця і додала, що фото зробила її донька, а коктейль у келиху — це "Олд Фешен".

Джоан Роулінг володіє своєю супер'яхтою вартістю 150 мільйонів доларів з 2023 року. Раніше вона називалася Infinity, а потім перейменована на Cloud 9. Письменниця назвала її "Сансара" — це санскритське слово, яке перекладається як "мандрівка" і також використовується для позначення переродження.

Довжина судна становить 88,5 метрів, воно може розмістити 12 гостей і екіпаж із 26 осіб, а також на ньому є 5-метровий круглий басейн, пляжний клуб і сучасний кінотеатр.

Нагадаємо, після того, як Джоан Роулінг позначила свою позицію щодо трансґендерів, на неї обрушилася хвиля критики, зокрема й від зірок фільмів про Гаррі Поттера.