Українка поскаржилася на високу ціну нового детектива Джоан Роулінг: письменниця відповіла їй

Користувачка з України зауважила, що за кримінальний детектив "Людина з клеймом" треба віддати "цілий статок". Вартість книги знизиться не раніше, ніж через рік.

Користувачка з України під ніком Julie Artsy поскаржилася на високу ціну нового кримінального детектива "Людина з клеймом" ("The Hallmarked Man"). У соціальній мережі Х вона написала.

Книга написана під авторством Роберта Гелбрейта (псевдонім всесвітньо відомої англійської письменниці Джоан Роулінг, автора серії романів про Гаррі Поттера, — ред.).

Julie Artsy стверджує, що українцям треба віддати за неї "цілий статок", або очікувати, коли ціна знизиться. Книжка зараз коштує втричі дорожче, ніж через рік.

"Поки решта світу насолоджується "Людиною з клеймом", нам, якщо ми не готові заплатити за неї нечувану суму, доводиться чекати", — підкреслила авторка.

У пості вона тегнула акаунт письменниці.

Роулінг коротко відповіла на її повідомлення наступним чином: "Напишіть свою адресу мені в особисті повідомлення, я надішлю вам книгу". Julie Artsy подякувала Роулінг за відповідь.

Серія про Корморана Страйка: про що книга "Людина з клеймом"?

Серія романів Джоан Роулінг про приватного детектива Корморана Страйка налічує вісім книг. Роулінг видавала їх з 2013 року і писала під псевдонімом Роберт Гелбрейт.

Сюжети книг оповідають про розслідування заплутаних кримінальних справ Страйком і його помічницею Робін Еллакотт. Літературні критики і читачі високо оцінили твори за глибокі характери, складні сюжети і соціальні теми.

Книги стали основою для створення телесеріалу "Страйк" британської мовної корпорації BBC. "Людина з клеймом" вийшла 2 вересня 2025 року, її сюжет оповідає про розслідування загадкового вбивства в магазині срібних виробів для масонів.

"Захопливий, разюче хитромудрий роман, який виводить історію Страйка і Робін на новий рівень", — зазначають критики.

