Може коштувати до 60 тисяч фунтів: перше видання "Гаррі Поттера" продадуть на аукціоні

Аукціон Hansons, на якому планують виставити перше видання книги про Гаррі Поттера, відбудеться 11 грудня.

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Перше видання знаменитої книги Джоан Роулінг про хлопчика-чарівника планують продати на аукціоні 11 грудня. Про це пише BBC News.

Книжка "Гаррі Поттер і філософський камінь", видана 1997 року, знайшлася абсолютно випадково в кошику розпродажного товару книжкової крамниці в Гайленді (Шотландія).

Після експертної оцінки аукціоністи Hansons заявили, що це один із 200 примірників, розісланих по магазинах із першого тиражу книги. Рекомендована роздрібна ціна книги становила 10 фунтів стерлінгів. Зараз її вартість може сягнути від 40 тисяч до 60 тисяч фунтів стерлінгів.

"Ця книжка у твердій палітурці була однією з найрідкісніших і найцінніших книжок про Поттера та святим Граалем для колекціонерів", — із захопленням говорили експерти.

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Вони анонсували її для аукціону як "справжній і фантастично добре збережений екземпляр".

"Ці перші випуски стає дедалі важче й важче знайти. Мабуть, це один із небагатьох збережених примірників, які перебували в приватних руках із моменту купівлі 1997 року", — наголосив експерт із книг про Гаррі Поттера Джим Спенсер.

Аукціон відбудеться 11 грудня.

Історія знахідки

Шотландка, яка мешкає недалеко від Единбурга, знайшла книжку наприкінці 1990-х років під час сімейного відпочинку в каравані у Вестер-Росс. Її привабило ім'я авторки, інтерв'ю з якою вона прочитала напередодні в газеті The Scotsman.

"Наші двоє дітей насолоджувалися казкою про чарівників на ніч протягом усіх канікул 1997 року", — згадує вона.

Із моменту покупки, вже будучи на пенсії, жінка зберігала книгу в шафі під сходами в себе вдома, точнісінько як Гаррі Поттер, який спав у комірчині під сходами.

Книги про Гаррі Поттера є одними з найпродаваніших видань усіх часів: по всьому світу було продано понад 600 мільйонів примірників. За цими творами Джоан Роулінг знято фільми, а також є плани зі створення телесеріалу.

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Фокус писав, як 58-річна британська письменниця та філантропка Джоан Роулінг відреагувала на викрадення бойовиками ХАМАСу своєї 12-річної ізраїльської шанувальниці.