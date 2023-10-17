Джоан Роулінг показала свою 12-річну ізраїльську фанатку, яку взяли в заручники ХАМАС (фото)

Авторка "Гаррі Поттера" публічно підтримує Ізраїль на фоні загострення війни з бойовиками ХАМАС із Сектору Гази.

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58-річна британська письменниця та філантропка Джоан Роулінг відреагувала на викрадення бойовиками ХАМАС своєї 12-річної ізраїльської прихильниці.

Авторка серії книг про Гаррі Поттера опублікувала фотографію 12-річної Ної Дан з аутизмом, яка наразі перебуває в полоні в терористів у Секторі Гази.

Ізраїльська фанатка Джоан Роулінг позувала на знімку в костюмі із серії книг про Гаррі Поттера, тримаючи в руках книгу на івриті та чарівну паличку.

"Викрадення дітей — це жахливо і абсолютно невиправдано. Зі зрозумілих причин ця картинка мене вразила. Нехай Ноя та всі інші заручники, захоплені ХАМАС, незабаром повернуться до своїх родин", — зазначила письменниця та громадська діячка.

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Зазначимо, що авторка книг про "хлопчика, що вижив" втретє висловила підтримку ізраїльському народові після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Офіційний акаунт уряду Ізраїлю відреагував на публічну підтримку британської письменниці.

"Дякуємо вам, Джоан Роулінг, що поділилися історією Ної", — зазначили вони.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, представник Папи Римського пропонує обміняти себе на дітей, взятих у полон бойовиками ХАМАС.

Також Фокус писав про підтримку Джоан Роулінг України.