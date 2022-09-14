Слава Україні! Джоан Роулінг показала кадри зі звільненої Харківщини

Всесвітньо відома письменниця показала щиру радість українців від зустрічі зі своїми захисниками.

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57-річна Джоан Роулінг, британська письменниця, сценаристка та кінопродюсерка, найвідоміша як авторка серії романів про Гаррі Поттера, з перших днів підтримала Україну в її боротьбі проти російської агресії та продовжує показувати, на чиєму боці. Черговий твіт знаменитості — саме про це.

На своїй сторінці у Twitter Роулінг поділилася кадрами зі звільненого села у Харківській області.

"Слава Україні", — підписала вона відео.

На записі — зустріч голови Дергачівської громади В’ячеслава Задоренка зі своєю матір'ю, яка весь час була під окупацією. Жінка не приховує сліз радості, зустрічаючи ЗСУ та обіймаючи сина, каже, що зберегла всі його речі, а також не радить йому поки йти додому, бо там "все заміновано". Чиновник забрав сім'ю доти, поки село не розмінують, щоб знову зробити його безпечним для мешканців.

Раніше ми писали про те, що письменниця виклала у вільний доступ електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. На сайті з'явилися українські версії перекладу від видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" перших трьох частин саги — "Гаррі Поттер та філософський камінь, "Гаррі Поттер та Таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Нагадаємо, Джоан Роулінг зібрала один мільйон фунтів стерлінгів на допомогу дітям з України, які постраждали від війни.