Джоан Роулінг виклала безкоштовно книги про Гаррі Поттера українською мовою

Наразі на сайті доступні перші три частини саги.

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Британська письменниця Джоан Роулінг, яка відкрито підтримує Україну, виклала у вільний доступ електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

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На сайті з'явилися українські версії перекладу від видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" перших трьох частин саги —"Гаррі Поттер і філософський камінь, "Гаррі Поттер і Таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Проте на сайті обіцяють найближчим часом викласти інші чотири частини історії про хлопчика, який вижив.

[ + – ] Наразі українською доступні перші три частини "Гаррі Поттера"

"Дякуючи нашим друзям з "А-ба-ба-га-ла-ма-га", ми можемо зробити книги про Гаррі Поттера доступними для читання на нашому вебсайті без жодних витрат і обмежень, оскільки в цей час неможливо забезпечити зручне розповсюдження книг в Україні", — зазначає команда Pottermorepublishing.

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг зібрала один мільйон фунтів стерлінгів на допомогу дітям з України, котрі постраждали від війни.

Тим часом головний герой фільмів про Гаррі Поттера, британський актор Денієл Редкліфф продає свої магічні мантії, аби допомогти Україні.