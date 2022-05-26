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Джоан Роулінг виклала безкоштовно книги про Гаррі Поттера українською мовою

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Фото: legion-media | Джоан Роулінг

Наразі на сайті доступні перші три частини саги.

Британська письменниця Джоан Роулінг, яка відкрито підтримує Україну, виклала у вільний доступ електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

На сайті з'явилися українські версії перекладу від видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" перших трьох частин саги —"Гаррі Поттер і філософський камінь, "Гаррі Поттер і Таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Проте на сайті обіцяють найближчим часом викласти інші чотири частини історії про хлопчика, який вижив.

Наразі українською доступні перші три частини "Гаррі Поттера"
Наразі українською доступні перші три частини "Гаррі Поттера"

"Дякуючи нашим друзям з "А-ба-ба-га-ла-ма-га", ми можемо зробити книги про Гаррі Поттера доступними для читання на нашому вебсайті без жодних витрат і обмежень, оскільки в цей час неможливо забезпечити зручне розповсюдження книг в Україні", — зазначає команда Pottermorepublishing.

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг зібрала один мільйон фунтів стерлінгів на допомогу дітям з України, котрі постраждали від війни.

Тим часом головний герой фільмів про Гаррі Поттера, британський актор Денієл Редкліфф продає свої магічні мантії, аби допомогти Україні.