Джоан Роулинг выложила бесплатно книги о Гарри Поттере на украинском языке

Сейчас на сайте доступны первые три части саги.

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Британская писательница Джоан Роулинг, открыто поддерживающая Украину, выложила в свободный доступ электронные книги о Гарри Поттере на украинском языке.

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На сайте появились украинские версии перевода от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" первых трех частей саги — "Гарри Поттер и философский камень, "Гарри Поттер и Тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Однако на сайте обещают в ближайшее время выложить другие четыре части истории о мальчике, который выжил.

[ + – ] На украинском языке доступны первые три части "Гарри Поттера"

"Благодаря нашим друзьям из "А-ба-ба-га-ла-ма-га", мы можем сделать книги о Гарри Поттере доступными для чтения на нашем веб-сайте без каких-либо затрат и ограничений, поскольку в это время невозможно обеспечить удобное распространение книг в Украине", — отмечает команда Pottermorepublishing.

Напомним, британская писательница Джоан Роулинг собрала один миллион фунтов стерлингов в помощь детям из Украины, пострадавшим от войны.

Тем временем главный герой фильмов о Гарри Поттере, британский актер Дэниел Рэдклифф продает свои магические мантии, чтобы помочь Украине.