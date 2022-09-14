Cлава Украине! Джоан Роулинг показала кадры с освобожденной Харьковщины

Всемирно известная писательница показала искреннюю радость украинцев от встречи со своими защитниками.

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57-летняя Джоан Роулинг, британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, с первых дней поддержала Украину в ее борьбе против российской агрессии и продолжает показывать, на чьей она стороне. Очередной твит знаменитости – как раз об этом.

На своей странице в Twitter Роулинг поделилась кадрами из освобожденного села в Харьковской области.

"Слава Украине", – подписала она видео.

На записи – встреча председателя Дергачевской общины Вячеслава Задоренко со своей матерью, которая все время была под оккупацией. Женщина не скрывает слез радости, встречая ВСУ и обнимая сына, говорит, что сохранила все его вещи, а также не советует ему пока идти домой, потому что там "все заминировано". Чиновник забрал семью до тех пор, пока село не разминируют, чтобы снова сделать его безопасным для жителей.

Ранее мы писали о том, что писательница выложила в свободный доступ электронные книги о Гарри Поттере на украинском языке. На сайте появились украинские версии перевода от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" первых трех частей саги — "Гарри Поттер и философский камень, "Гарри Поттер и Тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Напомним, Джоан Роулинг собрала один миллион фунтов стерлингов в помощь детям из Украины, пострадавшим от войны.