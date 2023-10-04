У соцмережах з'явилося відео юного Деніела Редкліффа до його ролі Гаррі Поттера
Маленький Редкліфф брав участь у дитячому шоу Live & Kicking, яке відзначило 30-річчя.
Популярне ранкове дитяче шоу BBC Live & Kicking відзначає 30-річчя від дня свого першого ефіру. І тому творці поділилися нарізкою BBC поділилася добіркою кліпів. І серед інших знаменитостей глядачі впізнали юного Деніела Редкліффа до того, як він прославився, зігравши чарівника у фільмах про Гаррі Поттера. Зараз, до слова, збираються знімати серіал про маленького чарівника. Про це пише Daily Mail.
На піку популярності у шоу було 2,5 мільйона глядачів, і в ньому брали участь десятки гучних імен.
Так, Деніел Редкліфф у смугастому светрі та без окулярів ставить під час шоу запитання відомим у 1990-х комікам — братам Чакл: запитує, чим би вони зайнялися, якби не стали виступати на сцені. Ті відповідають, що футболістами. У кліпі також показані учасниці Spice Girls Вікторія Бекхем, Емма Бантон, Джері Голівелл, Мел Бі і Мел Сі, коли вони були на піку своєї слави.
Деніел Редкліфф з'явився на шоу 1998 року, за два роки до того, як прославився роллю Гаррі Поттера в першому з восьми фільмів.
У 1999 році він знімався в телефільмі BBC "Девід Копперфілд". Того ж року Деніел пройшов кінопроби на роль Гаррі Джеймса Поттера у фільмі режисера Кріса Коламбуса "Гаррі Поттер і філософський камінь". Зйомки почалися 2000 року, а прем'єра відбулася 2001 року, зібравши в прокаті мільярд доларів. Ну а до Деніела Редкліффа прийшла світова слава.
Ведучими Live and Kicking були Енді Пітерс, Зої Болл, Джон Барроумен і багато інших.
Формат шоу включав сегмент Hot Seat, який давав змогу глядачам або іншим дітям телефоном ставити запитання знаменитим гостям.
У різний час у шоу брали участь такі зірки, як гурти Take That, All Saints, Джарвіс Кокер, колишній фронтмен британського гурту Pulp, поп-виконавці та зірки спорту.
Після ведучі шоу говорили, що шоу було катастрофою з редакційного погляду. "Це була нісенітниця. Ми робили речі, які не були ні розумними, ні смішними, і думали, що вони веселі, але це не так", — зізнавалися ведучі.
Нагадаємо, Деніел Редкліфф уже став батьком і навіть вийшов зі своїм сином на страйк акторів у США.