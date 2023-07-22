Деніел Редкліфф вийшов на страйк акторів разом із новонародженим сином

Зірка "Гаррі Поттера" вийшов на пікет у Нью-Йорку разом зі своєю дівчиною Ерін Дарк і чотиримісячним сином.

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33-річний Деніел Редкліфф, зірка фільмів про Гаррі Поттера, підтримав колег-акторів, які страйкують у Нью-Йорку, і приєднався до страйку зі своїм сином. Про це пише Daily Mail.

Редкліфф вийшов на протест разом зі своєю подругою Ерін Дарк.

Пара нечасто з'являється на публіці. А після появи на світ спільної дитини, Ерін і Деніел і зовсім стали самітниками.

Востаннє їх бачили на публіці ще у квітні, незабаром після народження малюка.

Деніел Редкліфф і Ерін Дарк на страйку акторів у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Раніше цього місяця Редкліфф розповів про життя новоспеченого батька під час інтерв'ю з ET, просуваючи прем'єру 4 сезону свого серіалу TBS "Чудотворці".

"Це здорово. Це шалено і напружено, але він прекрасний, а Ерін приголомшлива. Це справжній привілей провести цей час із ним. Я взяв відпустку, щоб проводити з ними більше часу. І ми чудово проводимо час разом", — зізнався актор.

Деніел зізнався, що в майбутньому він буде більш вибірково ставитися до проєктів, за які береться, щоб проводити більше часу зі своїм сином.

Він і Ерін познайомилися під час спільної роботи над фільмом "Убий своїх коханих" 2012 року і зустрічаються вже понад десять років.

Деніел Редкліфф і Ерін Дарк на страйку акторів у Нью-Йорку

Деніел говорив в інтерв'ю, що історія їхнього знайомства — це "пекельна історія", яку одного разу вони розкажуть своїм дітям.

Редкліфф і Дарк — одні з багатьох знаменитостей, які вийшли на вулиці, щоб привернути увагу до страйку профспілки американських акторів SAG-AFTRA через тривалу трудову суперечку з Альянсом продюсерів кіно і телебачення.

Актори приєдналися до сценаристів, які протестували. І загальний страйк пригальмував виробництво фільмів і серіалів. Уже відомо, що фільм "Дюна" вийде набагато пізніше, ніж передбачалося.

Також до протесту приєдналися Синтія Ніксон із "Сексу у великому місті" і Люпіта Ніонго.

У Лос-Анджелесі на страйк також вийшли актриса Аннет Бенінг, зірка "Сліпої зони" Джеймі Александер і Тімоті Оліфант.

Раніше на страйку були помічені зірки-мільйонери. Але журналісти зазначили, що страйк і відкладене кіновиробництво насамперед б'є по акторах середньої ланки, які безпосередньо залежать від своєї роботи, що оплачується куди скромніше, ніж у відомих акторів.

У заяві, зробленій після оголошення страйку, Асоціація продюсерів кіно і телебачення заявила, що розчарована зривом переговорів.

"Гільдія кіноакторів відхилила нашу пропозицію щодо історичного підвищення заробітної плати, захисту від прослуховування, скорочених періодів вибору серіалів, новаторської пропозиції ШІ, що захищає цифрові образи акторів, та багато іншого", — йдеться в заяві.

Раніше Фокус пояснював, чого хочуть актори, які протестують, і як до їхнього страйку поставилися глави кіностудій, наприклад глава "Дісней" Боб Айгер.