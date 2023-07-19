Сьюзан Серандон, Гіларі Дафф і Боб Оденкерк: до страйку в Голлівуді приєдналися актори

Але якщо актори-мільйонери можуть дозволити собі страйкувати, то 87% членів акторської профспілки скоро опиняться на мілині.

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У Голлівуді триває страйк акторів і сценаристів. Члени Гільдії кіноакторів (SAG-AFTRA) вийшли з вимогами підвищити їм заробітну плату і гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику. Розпочали страйк актори середньої ланки, але тепер до них приєдналися і зірки світового масштабу. Щоправда, тепер, коли виробництво серіалів і фільмів практично зупинено, неясно, як довго зможуть продовжувати страйкувати ті актори, які не мають статків у кілька мільйонів. Про це пише Daily Mail.

До страйку акторів і сценаристів приєдналися такі ветерани Голлівуду, як Сьюзан Серандон і Бетт Мідлер.

Однак середньостатистичні члени акторської профспілки можуть залишитися не в змозі платити за рахунками вже найближчим часом.

Тоді як більш відомі актори перебувають у набагато комфортнішому фінансовому становищі. Варто нагадати, чому почався страйк і чого хочуть протестувальники.

Причини страйку акторів:

Термін трирічного контракту, в якому були закріплені домовленості між Гільдією кіноакторів і продюсерськими компаніями, закінчився 30 червня, але його було продовжено на період консультацій — до опівночі 13 липня.

Профспілка акторів домагалася підвищення оплати праці акторів середньої ланки і гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику.

Також вони хотіли відрахувань після прем'єр проєктів.

У підсумку голова Гільдії кіноакторів, актриса Френ Дрешер заявила, що продюсерські компанії не хочуть нічого обговорювати з акторами.

А Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP), що представляє інтереси студій і стримінгових платформ, заявляє, що профспілкам було зроблено щедру пропозицію, і відповідальність за зрив переговорів лежить на них.

"Вони відхилили нашу історичну за своєю суттю пропозицію щодо підвищення гонорарів, пенсійних і страхових відрахувань. Ми запропонували поліпшені умови кінопроб, скорочення періодів роботи в серіалах, новаторські можливості ШІ, який може захистити цифрові зображення акторів, і багато іншого", — йдеться в заяві AMPTP.

Генеральний директор Disney Боб Айгер уже заявив, що профспілки сценаристів і акторів, які страйкують у Голлівуді, нереалістичні у своїх очікуваннях. І через страйк страждають усі пов'язані з кіновиробництвом галузі, аж до кейтерингу.

А поки страйк триває, журналісти таблоїдів зазначили, що страйкувати почали актори першої величини, які із солідарності вийшли з колегами на вулицю. Але вони явно зможуть пережити тривалий застій у кіновиробництві. Тоді як більшість протестувальників скоро залишиться без засобів до існування, якщо їхні опоненти не відступлять.

Френ Дрешер

Голова акторської профспілки SAG-AFTRA 65-річна Френ Дрешер раніше була однією з найбільш високооплачуваних актрис на телебаченні завдяки її ролі в серіалі "Няня".

Френ Дрешер

Її статки оцінюють у 25 мільйонів доларів.

Бетт Мідлер

Ветеран Голлівуду, 74-річна акторка Бетт Мідлер за свою довгу кар'єру зібрала статки у 220 мільйонів доларів.

Бетт Мідлер

Нещодавно повідомлялося, що зірка отримала зарплату в розмірі 3 мільйонів доларів, щоб повторити свою роль Вініфред "Вінні" Сандерсон у сиквелі культового фільму "Фокус-Покус".

Сьюзан Сарандон

Статки 76-річної зірки фільму "Тельма і Луїза" становлять 60 мільйонів доларів.

Сьюзан Сарандон на протесті

За свою кар'єру Сьюзан Сарандон знялася більш ніж у 170 фільмах, включно з "Шоу жахів Роккі Хоррора", "Іствікські відьми" і "Маленькі жінки".

Кевін Бейкон і Кіра Седжвік

65-річний актор, який зіграв у фільмах "Тремтіння землі" і "Невидимка", одружений з актрисою Кірою Седжвік з 1988 року. Їхній спільний капітал — 45 мільйонів доларів.

Кевін Бейкон

Кіра отримувала до 350 000 доларів за серію свого популярного серіалу The Closer. А Кевін став отримувати по мільйону за фільм ще в далекому 1984 році.

Джейсон Судейкіс

47-річний Джейсон Судейкіс, зірка серіалу "Тед Лассо", накопичив 25 мільйонів доларів.

Джейсон Судейкіс

З чуток, він отримує гонорар у розмірі 1 мільйона доларів за серію проєкту Apple TV.

Гіларі Дафф

Гіларі Дафф почала свою акторську кар'єру ще в дитинстві і стала зіркою, завдяки головній ролі в телесеріалі каналу Disney Channel "Ліззі Магуайєр".

Гіларі Дафф Фото: Getty Images

Її статки — 25 мільйонів доларів. І вона отримує понад 300 000 доларів за серію проєкту "Як я зустріла вашого батька".

Боб Оденкерк

60-річний актор серіалів "Краще телефонуйте Солу" і "Пуститися берега" за свою довгу кар'єру заробив 16 мільйонів доларів.

Боб Оденкерк

До останнього сезону популярного серіалу актор заробляв 200 000 доларів за серію.

Повідомляється, що до протестів приєдналися акторки Менді Мур, Бізі Філіппс, Розаріо Доусон, Ніна Добрев, Олівія Вайлд і багато інших. Наразі жодних переговорів не планується. Це вперше з 1960 року, коли обидві гільдії: і кіноакторів, і сценаристів, залишають знімальний майданчик. Тоді головою SAG був Рональд Рейган.

Нагадаємо, через страйк прем'єра фільму "Оппенгеймер" у Нью-Йорку пройшла без акторів і червоної доріжки. Єдиною знаменитістю був сам режисер Крістофер Нолан.