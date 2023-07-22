Дэниел Рэдклифф вышел на забастовку актеров вместе с новорожденным сыном

Звезда "Гарри Поттера" вышел на пикет в Нью-Йорке вместе со своей девушкой Эрин Дарк и четырехмесячным сыном.

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33-летний Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере, поддержал коллег-актеров, бастующих в Нью-Йорке, и присоединился к страйку со своим сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Рэдклифф вышел на протест вместе со своей подругой Эрин Дарк.

Пара нечасто появляется на публике. А после появления на свет общего ребенка, Эрин и Дэниел и вовсе стали затворниками.

В последний раз их видели на публике еще в апреле, вскоре после рождения малыша.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк на страйке актеров в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце Рэдклифф рассказал о жизни новоиспеченного отца во время интервью с ET, продвигая премьеру 4 сезона своего сериала TBS "Чудотворцы".

"Это здорово. Это безумно и напряженно, но он прекрасен, а Эрин потрясающая. Это настоящая привилегия провести это время с ним. Я взял отпуск, чтобы проводить с ними больше времени. И мы прекрасно проводим время вместе", — признался актер.

Дэниел признался, что в будущем он будет более избирательно относиться к проектам, за которые берется, чтобы проводить больше времени со своим сыном.

Он и Эрин познакомились во время совместной работы над фильмом "Убей своих любимых" в 2012 году и встречаются уже более десяти лет.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк на страйке актеров в Нью-Йорке

Дэниел говорил в интервью, что история их знакомства – это "адская история", которую однажды они расскажут своим детям.

Рэдклифф и Дарк — одни из многих знаменитостей, вышедших на улицы, чтобы привлечь внимание к забастовке профсоюза американских актеров SAG-AFTRA из-за продолжающегося трудового спора с Альянсом продюсеров кино и телевидения.

Актеры присоединились к протестующим сценаристам. И общий страйк притормозил производство фильмов и сериалов. Уже известно, что фильм "Дюна" выйдет намного позже, чем предполагалось.

Также к протесту присоединились Синтия Никсон из "Секса в большом городе" и Люпита Нионго.

В Лос-Анджелесе на страйк также вышли актриса Аннет Бенинг, звезда "Слепой зоны" Джейми Александер и Тимоти Олифант.

Ранее на страйке были замечены звезды-миллионеры. Но журналисты отметили, что страйк и отложенное кинопроизводство в первую очередь бьет по актерам среднего звена, которые напрямую зависят о своей работы, которая оплачивается куда скромнее, чем у известных актеров.

В заявлении, сделанном после объявления забастовки, Ассоциация продюсеров кино и телевидения заявила, что разочарована срывом переговоров.

"Гильдия киноактеров отклонила наше предложение об историческом повышении заработной платы, защите от прослушивания, сокращенных периодах выбора сериалов, новаторском предложении ИИ, которое защищает цифровые образы актеров и многом другом", — говорится в заявлении.

Ранее Фокус объяснял, чего хотят протестующие актеры и как к их забастовке отнеслись главы киностудий, например глава "Дисней" Боб Айгер.