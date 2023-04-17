Кастинг для нового серіалу про Гаррі Поттера розпочнеться за 9 місяців. Що про нього відомо

Стати зіркою нового серіалу НВО, отже, заробити мільйони і прославитися на весь світ.

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Після того, як НВО анонсував зйомки нового серіалу за книгами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, стало ясно, що це шанс для багатьох юних акторів отримає роботу на найближчі 10 років, заробити мільйони та прославитися на весь світ. Було оголошено, що кастинг для серіалу HBO розпочнеться за дев'ять місяців. Усі подробиці про новий серіал повідомляє Daily Mail.

Новина про зйомки була зустрінута з хвилюванням, а також закликами бойкотувати його. Відомо, що кілька акторів буде обрано шляхом відкритих конкурсів, а кастинг розпочнеться лише за дев'ять місяців.

"Команда з кастингу проведе відкриті зустрічі в соціальних мережах, відвідає місцеві драматичні групи та зв'яжеться з усіма дитячими агентствами. Раніше це були лише великі театральні школи, але зараз все більш відкрито", — сказала The Times агент з підбору акторів Таскер, чиї клієнти результаті отримали ролі в "Статевому вихованні" і "Великої".

Втім, не всі фанати фільмів про Гаррі Поттера були у захваті. Вони вважали, що рімейк забере славу у зірок оригінальних фільмів та закликали бойкотувати його.

Раніше Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Грінт публічно дистанціювалися від Джоан Роулінг через її висловлювання з приводу трансгендерів.

Усі сім книг ляжуть в основу нового серіалу HBO, який зніме по сезону на кожну книгу, показавши всі події, описані в книгах точніше, ніж у фільмах.

Також поки що немає ні сценариста, ні виконавчого продюсера для проєкту. Голова HBO та Max Content Кейсі Блойс сказав, що розмови про те, хто може зіграти головну роль у шоу, поки що залишаються внутрішніми, оскільки проєкт знаходиться на самому початку свого шляху.

Тизер серіалу НВО

Але оскільки новина вже оголошена, вони збираються звернутися до агентств, щоб знайти наступну зірку-дитину.

Ті, кого обрали на головні ролі, отримають величезний фінансовий зиск: Редкліфф заробив колосальні 86 мільйонів фунтів стерлінгів до кінця франшизи з восьми фільмів.

Фільми також виявилися економічно вигідними для британської кінематографічної еліти: покійний Алан Рікман, який зіграв Северуса Снейпа, став восьмим найкасовішим актором усіх часів.

Емма Томпсон, яка заробила 40 мільйонів фунтів стерлінгів як професор Сібіл Трелоні відзначала, що зйомки фільмів про "Гаррі Поттера" були дуже вигідні для британських акторів.

І хоча у серіалах гонорари менше, ніж у повнометражних фільмах, зірки успішних тривалих серіалів можуть заробляти до 1 мільйона доларів за серію.

Інсайдер з індустрії розваг Джефф Снайдер раніше заявив, що робляться "узгоджені зусилля" із залучення "великої кількості людей різних рас" до серії перезапусків "Гаррі Поттера".

Зокрема, Снайдер зазначив, що роль Герміони цілком може бути у верхній частині списку, коли йдеться про підбір акторів.

Раніше темношкіра актриса Нома Думезвені грала Герміону Ґрейнджер у виставі "Гаррі Поттер та прокляте дитя". Роулінг заявила, що колір шкіри Герміони ніколи не згадувався в книгах, хоча деякі читачі відзначили, що є невеликі деталі зовнішності персонажа, які б підтвердили її расу.

Сама Роулінг сказала, що вона дуже натхненна новим серіалом. "Прихильність Макса до збереження цілісності моїх книг важлива для мене, і я з нетерпінням чекаю на можливість стати частиною цієї нової адаптації, яка дозволить досягти такого ступеня глибини та деталізації, які доступні лише повнометражному телесеріалу", — сказала письменниця.

Раніше вона розповідала, як постраждала від чоловіка-аб'юзера і їй навіть довелося викрасти рукопис "Гаррі Поттера", бо боялася, що чоловік її знищить.