В соцсетях появилось видео юного Дэниела Рэдклиффа до его роли Гарри Поттера

Маленький Рэдклифф принимал участие в детском шоу Live & Kicking, которое отметило 30-летие.

Популярное утреннее детское шоу BBC Live & Kicking отмечает 30-летие со дня своего первого эфира. И поэтому создатели поделились нарезкой BBC поделилась подборкой клипов. И среди прочих знаменитостей зрители узнали юного Дэниела Рэдклиффа до того, как он прославился, сыграв волшебника в фильмах о Гарри Поттере. Сейчас, к слову, собираются снимать сериал о маленьком волшебнике. Об этом пишет Daily Mail.

На пике популярности у шоу было 2,5 миллиона зрителей, и в нем участвовали десятки громких имен.

Так, Дэниел Рэдклифф в полосатом свитере и без очков задает во время шоу вопрос известным в 1990-х комикам – братьям Чакл: спрашивает, чем бы они занялись если бы не стали выступать на сцене. Те отвечают, что футболистами. В клипе также показаны участницы Spice Girls Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Джери Холливелл, Мел Би и Мел Си, когда они были на пике своей славы.

Шоу с участием Дэниела Рэдклиффа

Дэниел Рэдклифф появился на шоу в 1998 году, за два года до того, как прославился ролью Гарри Поттера в первом из восьми фильмов.

В 1999 году он снимался в телефильме BBC "Дэвид Копперфилд". В том же году Дэниел прошел кинопробы на роль Гарри Джеймса Поттера в фильме режиссера Криса Коламбуса "Гарри Поттер и философский камень". Съемки начались в 2000 году, а премьера состоялась в 2001 году, собрав в прокате миллиард долларов. Ну а к Дэниелу Рэдклиффу пришла мировая слава.

Ведущими Live and Kicking были Энди Питерс, Зои Болл, Джон Барроумен и многие другие.

Формат шоу включал сегмент Hot Seat, который позволял зрителям или другим детям по телефону задавать вопросы знаменитым гостям.

В разное время в шоу принимали участие такие звезды, как группы Take That, All Saints, Джарвис Кокер, бывший фронтмен британской группы Pulp, поп-исполнители и звезды спорта.

После ведущие шоу говорили, что шоу было катастрофой с редакционной точки зрения. "Это была чушь. Мы делали вещи, которые не были ни умными, ни смешными, и думали, что они веселые, но это не так", — признавались ведущие.

Напомним, Дэниел Рэдклифф уже стал отцом и даже вышел со своим сыном на забастовку актеров в США.